Ola de calor sin precedentes paraliza Europa, Francia advierte que número de muertos aumentará

Una persona se resguarda bajo un paraguas junto a la Torre Eiffel durante una ola de calor en París

Por Makini Brice, Francesca Landini y Dave ​Graham

PARÍS/ROMA/ZÚRICH, 28 jun (Reuters) - Las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit) en algunas zonas de Europa el domingo y Francia registró 1.000 muertes adicionales durante una ola de calor sin precedentes, mientras tormentas se extendían a ‌otras regiones.

La agencia francesa de salud pública señaló ‌que la mayoría de las muertes relacionadas con el calor afectaron a personas mayores y advirtió que se esperaba que la cifra aumentara a medida que se dispusiera de más detalles sobre las muertes en residencias y domicilios particulares.

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Los científicos han señalado que la ola de calor, que comenzó el 20 de junio, ha sido la peor registrada en Europa, y que las condiciones de calor abrasador han interrumpido la generación de electricidad, dañado las infraestructuras y desbordado los sistemas sanitarios.

"En estos momentos, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, han fallecido cientos de personas, las escuelas están cerradas y ​las redes eléctricas están al límite", ⁠dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la plataforma X.

"Impulsado por ‌el cambio climático y el calentamiento global, el fenómeno de la ola de calor 'que ocurre una ⁠vez en una generación' se produce ahora casi cada año. Se nos ⁠había advertido", escribió, añadiendo que los hogares, los lugares de trabajo y las escuelas de Europa no estaban preparados para el calor extremo.

La ola de calor habría sido "prácticamente imposible" sin el cambio climático provocado por el ser humano, que ha hecho ⁠que el aumento vertiginoso de las temperaturas nocturnas de esta semana sea 100 veces más probable de lo ​que habría sido hace tan solo dos décadas, según los científicos.

TRANSPORTE Y SISTEMAS ELÉCTRICOS ‌SE VEN AFECTADOS

Las temperaturas batieron récords en Austria, la República ‌Checa, Alemania y Polonia, mientras que en algunas zonas de Francia se desataron tormentas que provocaron nuevas interrupciones ⁠en el transporte y el suministro eléctrico.

En Alemania, se redujeron los servicios ferroviarios en una importante línea del estado occidental de Renania del Norte-Westfalia y se suspendió el servicio de tranvías en la ciudad oriental de Leipzig. Muchas personas se refugiaron en sus casas, reacias a salir hasta que se pusiera el sol, informaron medios locales.

En Roma, el papa León XIV agradeció ​a los fieles ‌su asistencia a la misa dominical en la plaza de San Pedro a pesar del calor sofocante.

El calor extremo también ha afectado a los ríos europeos, mermando y calentando sus aguas, y causando problemas para la generación de electricidad y la agricultura.

La central nuclear húngara de Paks volvió a reducir su producción el domingo debido a la elevada temperatura del río Danubio, que utiliza como refrigerante, informó el Gobierno.

En Italia, el ⁠caudal del Po ha disminuido, lo que ha permitido que el agua del mar avance hasta 18 km (11 millas) tierra adentro y ha suscitado temores por la agricultura y los humedales protegidos del delta del río.

Se ha informado de que decenas de personas que buscaban alivio del calor se han ahogado.

En Italia, los equipos de rescate buscaban al marido de la ministra Eugenia Roccella, que desapareció el sábado mientras se bañaba en el lago Vico, a 70 km (44 millas) de la capital, Roma.

EL CALOR EXTREMO DISMINUYE EN FRANCIA

Las autoridades checas instaron a la población a evitar la actividad física y emitieron alertas por smog en el centro y el ‌norte del país debido a los elevados niveles de ozono troposférico provocados por el calor.

Según los meteorólogos, en los próximos días podrían producirse tormentas eléctricas en algunas zonas de Francia, Alemania y la República Checa, y se prevé un tiempo más fresco en gran parte de Europa Occidental esta semana, a medida que la ola de calor se adentra en Europa Central y los Balcanes.

La agencia meteorológica francesa indicó que el calor extremo había remitido en la mayor parte del país, pero que algunas zonas del ‌noreste seguían bajo aviso de calor.

La ministra de Salud, Stéphanie Rist, dijo al periódico La Tribune que el impacto de la ola de calor podría prolongarse hasta diez días después de que el calor haya remitido.

"El episodio no ha terminado", dijo a la cadena ‌BFM.

Las tormentas que azotaron algunas zonas ⁠de Francia a última hora del sábado trajeron aire algo más fresco, pero también provocaron cortes de electricidad en miles de hogares.

El domingo por la tarde, 36.000 hogares del norte y el ​centro de Francia se encontraban sin suministro eléctrico, según informó la empresa eléctrica Enedis en un comunicado.

Con información de Reuters