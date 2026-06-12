Ofrecerán más de 150 tipos de sánguches en Palermo: con entrada libre y gratuita durante el fin de Semana.

El Hipódromo de Palermo recibirá este fin de semana al Festival del Sándwich, un plan con entrada libre y gratuita. Durante el sábado 13 y el domingo 14 de junio, entre las 12 y 20 h, se podrá disfrutar de food trucks y puestos con más de 150 tipos de sándwiches. Asimismo, habrá cerveza artesanal, gin, vinos, helado, pastelería y café de autor.

Qué tipos de sándwiches habrá en el Festival del Sándwich

Durante el Festival del Sándwich se podrá disfrutar de una amplia variedad de sándwiches. Desde el Gobierno de la Ciudad anunciaron que habrá "sándwiches del mundo": "Típicos de distintos países, preparados por especialistas: sandos japoneses, baos chinos, paninis italianos, arepas colombianas, choripán argentino, falafel pita de medio oriente, croque- monsieur francés, montreal smoked meet canadiense, vada pad de la India, toast skagen sueco, chivito uruguayo, bocatas españolas, y muchos más, entre los más representativos y sabrosos en diferentes países". La propuesta se completa con:

El Festival del Sándwich tendrá una nueva edición este fin de semana largo.

Sándwiches de autor: preparados por restaurantes y bares de Buenos Aires, que se destacan por su creatividad en el uso de panes e ingredientes.

preparados por restaurantes y bares de Buenos Aires, que se destacan por su creatividad en el uso de panes e ingredientes. Sándwiches virales: populares sándwiches que circulan en las redes sociales, con combinaciones inusuales de ingredientes, formas originales de preparación y aspecto llamativo, que los convierten en tendencia. El “ribwich”, el “hattogu o pancho coreano”, o el “chinchupán”, entre otros.

Cuáles serán los restaurantes que participarán

Si de sándwiches hablamos, la gastronomía argentina está repleta de propuestas, tanto clásicas como innovadoras. Para quienes no tienen planes aún para el fin de semana, podrán disfrutar del Festival del Sándwich, del cual participarán los siguientes restaurantes y firmas gastronómicas con sus sabores y versiones propias:

Koko: baos

Jordanas: choripanes

La Casona de Belgrano: banh mi

Asado Campero: sándwich de vacío

Austin Smoke House: pulled pork, rib wichs, smoked beef sándwich

Sanguchero: sándwich de milanesa tucumano

De Boca en Boca: arepas y pepitos

Holy: bagels y sabij

Jotti: prensados

Amaranta: sándwich de falafel

Kopán: corn dog, pancho coreano

El Botija: chivitos uruguayos

Ligre: foccaccinos

Mautino: bocatas y montaditos

Shami: hamburguesa de shawarma

Pastrón: sándwich de pastrami

Quechua: sándwich de chicharrón

Robertinho: baurú y sándwich de picaña

Sabros: crispy chicken sándwich

Sancheto: sandwichería de autor

Sapore Squisito: chipanchos

Yellow: hamburguesas smash

Todos los fines de semana en la Ciudad de Buenos Aires se pueden disfrutar de diferentes planes con entrada libre y gratuita. Para quienes deseen conocer la agenda cultural para este sábado, domingo y lunes feriado, lo pueden hacer a través de la página del Gobierno de la Ciudad y sus canales de comunicación en redes sociales.