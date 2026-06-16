Alerta por frío extremo y cielo despejado: así será el martes 16 de junio

Frío polar y cielo despejado: así es el pronóstico del tiempo del martes 16 de junio

Tras el fin de semana largo hay que volver a la rutina y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 16 de junio en Buenos Aires y alrededores. Este martes empieza con frío: la temperatura se ubicará entre una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. El cielo estará despejado hasta la tarde, cuando comenzará a ganar algo de nubosidad.

Pronóstico extendido para los próximos días de la semana, según el SMN

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con bajas temperaturas durante los siguientes días de la semana corta. De acuerdo a los especialistas del SMN, las estimaciones para las próximas jornadas son las siguientes:

Miércoles 17: el día estará parcialmente nublado y la temperatura bajará al encontrarse entre una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

el día estará parcialmente nublado y la temperatura bajará al encontrarse entre Jueves 18: el día comenzará nublado por la mañana y por la tarde llegarán las lluvias aisladas , la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y solo los 13°C de máxima.

el día comenzará nublado por la mañana y , la temperatura oscilará entre Viernes 19: continuará la nubosidad parcial durante todo el día y la temperatura se encontrará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.

Con el correr de los días la temperatura seguirá a la baja, según el SMN

Cómo será el invierno 2026 en Argentina, según el SMN

El SMN anticipó que durante el invierno 2026 habrá, en diferentes regiones del país, temperaturas más altas de lo habitual para la época invernal y también mayores precipitaciones que las habituales.

En un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto, el organismo adelantó que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que podrían superar el 50%. La excepción se establece e Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, ya que en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.

De todas formas, el invierno no comienza hasta mediados de junio. Desde el punto de vista astronómico, la fecha exacta llegará recién en 10 días con el solsticio de invierno: el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En Argentina, ese instante llega el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.