Eduardo Feinmann destrozó a Azzaro en vivo por A24: "Imbécil"

El exabrupto de Eduardo Feinmann contra Azzaro.

El cruce en redes entre Eduardo Feinmann y Flavio Azzaro tomó una nueva tesitura este último martes 23 de junio, luego de que el primero de ellos llevara al plano de la televisión sus roces con el otro, ridiculizándolo en vivo y en directo a la par que le propinaba insultos de diferente tipo.

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, donde hablaron acerca de la Selección Argentina y su desempeño en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Feinmann se refirió a Lionel Messi (que lleva cinco goles en solo dos juegos, siendo el autor de todos los tantos de La Albiceleste hasta el momento en la cita máxima) y a las críticas que supo recibir tiempo atrás.

En ese sentido, habló de los "idiotas, imbéciles que hablaban de Messi, en el 2018 más o menos". "Imbécil eh, imbécil pero importante. Mercenario además", sumó el conductor, para dar lugar a un recorte de lo que Azzaro decía sobre La Pulga en aquel entonces: que debía renunciar al combinado patrio y que su era allí había concluido. "Un mercenario que trabaja para el juego ilegal en la República Argentina", retrucó el trabajador de prensa una vez que volvieron al aire, para terminar todo con un nuevo "imbécil".

¿Qué pasó entre Azzaro y Feinmann?

Si bien su mala relación entre ambos es de larga data, un nuevo capítulo se sumó en días recientes, cuando Feinmann retuiteó el mismo video que pasó luego la producción al aire. "¿Este tipo todavía existe en los medios? Este mercenario de plataformas de juego ilegal, ¿sigue opinando de fútbol? ¿con qué autoridad moral?", señaló tajante.

El cruce en redes de Azzaro y Feinmann.

Esto fue citado por su colega, quien le respondió: "No solo existo, sino que además tengo mi medio, que lo creé para no ser un esclavo como vos".