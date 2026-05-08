Secta de Villa Crespo en la escuela de yoga: procesaron por trata a tres miembros clave del grupo sadomasoquista

El espeluznante caso de la secta de Villa Crespo en la Escuela Argentina de Yoga (EYBA) presentó novedades este viernes 8 de mayo. La jueza María Romilda Servini procesó a tres de los principales líderes de ese grupo sadomasoquista: María Beatriz Bugari, Mariano Krawczyk y Marcelo Guerra Perkowicz, hijo por adopción de Juan Perkowicz, líder del culto.

La causa que investiga los delitos de "trata de personas y lavado de dinero" presuntamente ocurridos en ese lugar, estaba a cargo del juez Ariel Lijo. Sin embargo, hace algunas semanas, Servini fue quien tomó el control del caso y procedió con la acusación de Bugari, Krawczyk y Perkowicz al imputarlos por "asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada" y lavado de acuerdo a un fallo de casi 500 hojas en las que la magistrada explicó con detalle cada uno de sus argumentos.

De acuerdo a Infobae, los investigadores presumen que existen siete víctimas de explotación por parte de los tres imputados. Aún así, la jueza Servini no ordenó prisión preventiva para ninguno de los acusados y actualmente se encuentran en libertad.

Ahora bien, Perkowicz y Bugari fueron embargados por 1.200 millones de pesos cada uno. En tanto, Krawczyk recibió un embargo por 400 millones de pesos.

Hace dos años, la Sala II de la Cámara Federal rechazó la elevación a juicio de 17 imputados, entre ellos Juan Perkowicz. Consideraron que en la causa "no había delito de trata" porque ciertas víctimas no se asumieron como víctimas de tal delito. Ahora, con el caso en manos de Servini, se pudo demostrar con elementos concretos que sí existe el delito de trata de personas debido a declaraciones de personas -con identidad reservada- que trabajaron en ese lugar.

Cuándo cayó la secta de Villa Crespo en la Escuela Argentina de Yoga

En 2022 la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a investigar una red de trata, explotación sexual y de lavado de dinero en Villa Crespo en un espacio que se autopromocionaba como escuela de Yoga y de Filosofía. En el mes de agosto, el juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento del lugar en el que detuvieron a 19 personas y en el que cayó, además, el líder de la secta, Juan Perkowicz. De esta manera, quedó desarticulada la organización y se dio comienzo al proceso judicial.

De acuerdo a la investigación, la "Escuela", que funcionaba desde los años 80, era una suerte de máscara para la trata de personas con prostitución VIP: el modus operandi no solo era ejercer violencia sexual sobre las víctimas, también las despojaban de su dinero para luego enviarlo a Estados Unidos y, más tarde, hacerlo pasar en la Argentina como "operaciones/transacciones inmobiliarias".

Durante los múltiples allanamientos que se hicieron en el terreno se encontraron más de 5.000 videos en VHS y DVD, algunas de personas de la secta con famosos como el ex presidente Carlos Menem. Asimismo, hallaron material porno sadomasoquista y 400 mil dólares.