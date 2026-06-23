La ONU insta a las empresas de IA a ser transparentes sobre los costos medioambientales

Figuras con ordenadores y teléfonos inteligentes delante de las palabras "Inteligencia Artificial" (IA

Naciones Unidas instó el martes a las principales empresas de inteligencia artificial a que revelaran públicamente el costo medioambiental total de sus ‌centros de datos y utilizaran ‌energía renovable, al tiempo que ponían en marcha una iniciativa de transparencia para el sector.

El rápido desarrollo de los centros de datos a nivel mundial para impulsar la revolución de la IA ha suscitado el escrutinio de los grupos ecologistas debido a su elevado consumo de energía y agua y a su falta de transparencia.

"Para 2030, podrían consumir más energía que ​todos los países excepto ⁠cinco, y suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los ‌1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante todo ⁠un año", dijo el secretario general de ⁠la ONU, António Guterres, en un discurso pronunciado durante la Semana de Acción Climática de Londres.

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Al presentar la Iniciativa de Transparencia Medioambiental en materia de IA ⁠de la ONU, instó a las empresas de IA a medir ​y divulgar públicamente su impacto en el consumo ‌de agua, las emisiones de carbono y ‌el uso del suelo, y a comprometerse a abastecer todos los ⁠centros de datos con energía renovable para 2030.

"Si la IA va a ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora", dijo.

Actualmente, las empresas de IA se basan en compromisos voluntarios ​de cero ‌emisiones netas y en objetivos de electricidad renovable para descarbonizar sus operaciones, mientras que muchas también están recurriendo al gas o promoviendo la energía nuclear como fuente de energía para nuevos proyectos.

Guterres señaló que el mundo sigue sin ir por el buen camino ⁠para cumplir los objetivos climáticos globales y criticó a quienes abogan por un mayor uso de los combustibles fósiles.

Señaló que poner en marcha más proyectos de energía renovable y utilizarlos para electrificar el transporte, los edificios y la industria es una de las formas más rápidas de reducir las emisiones y romper la dependencia de los combustibles fósiles importados.

LLAMADA A LA ACCIÓN SOBRE EL METANO

Guterres también ‌lanzó un llamamiento a la acción sobre las emisiones de metano, que incluía pedir a las empresas de combustibles fósiles que reparen las fugas, pongan fin a la quema rutinaria y adopten una norma global basada en la ciencia.

"Insto a la industria de los combustibles fósiles a que dé un paso ‌al frente y haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo", dijo, y añadió que el metano es un potente gas de efecto invernadero y es ‌responsable de alrededor de ⁠un tercio del calentamiento global actual.

Guterres también anunció que convocaría a los líderes mundiales en septiembre, antes de la Conferencia ​de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP31), que se celebrará en Turquía, para ayudar a impulsar una "transición justa" que permita abandonar los combustibles fósiles.

Con información de Reuters