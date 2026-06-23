La UE debe integrar a Ucrania en la unión de defensa, según el comisario Kubilius

La Unión Europea debe integrar a Ucrania en una futura unión de defensa, dijo el martes el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.
"Gracias a la transformación de su doctrina bélica, Ucrania está saliendo adelante", señaló Kubilius en un discurso pronunciado en Bruselas.
"Sería difícil de entender que, en Europa, no consideráramos de vital interés integrar las fuerzas armadas de Ucrania en nuestra arquitectura de defensa europea", añadió.
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Es probable que la Comisión Europea presente la próxima semana las primeras propuestas para una mayor integración del mercado europeo de la defensa, "con un análisis detallado y medidas de seguimiento", señaló el comisario durante su intervención en la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad.
"A finales de este año presentaremos una propuesta para modificar las normas de contratación pública en materia de defensa. Y otras normas del mercado", añadió.
Con información de Reuters