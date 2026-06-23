La UE debe integrar a Ucrania en la unión de defensa, según el comisario Kubilius

FOTO DE ARCHIVO: El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, habla con los medios de comunicación durante una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia, Chipre

La Unión Europea debe integrar a ‌Ucrania en ‌una futura unión de defensa, dijo el martes el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius.

"Gracias a la ​transformación de ⁠su doctrina bélica, Ucrania ‌está saliendo adelante", ⁠señaló Kubilius ⁠en un discurso pronunciado en Bruselas.

"Sería difícil de entender que, ⁠en Europa, no ​consideráramos de vital ‌interés integrar las ‌fuerzas armadas de Ucrania ⁠en nuestra arquitectura de defensa europea", añadió.

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Es probable que la ​Comisión ‌Europea presente la próxima semana las primeras propuestas para una mayor integración del mercado ⁠europeo de la defensa, "con un análisis detallado y medidas de seguimiento", señaló el comisario durante su intervención en la Cumbre Europea ‌de Defensa y Seguridad.

"A finales de este año presentaremos una propuesta para modificar las normas de contratación ‌pública en materia de defensa. Y otras normas del ‌mercado", ⁠añadió.

Con información de Reuters