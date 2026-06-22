Diputados buscará aprobar la moción de censura contra Adorni en una sesión este martes

La Cámara de Diputados confirmó que sesionará este martes desde 14 las para resolver si avanza o no en la moción de censura contra Manuel Adorni, en medio de los escándalos por presunta corrupción y la causa que afronta por posible enriquecimiento ilícito. Así, la Cámara baja se adelantó al Senado, que planea avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete a partir del jueves.

La convocatoria para sesionar mañana fue solicitada por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lleva la firma del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Francisco Pagán.

Tres de los seis proyectos que se tratarán mañana en la Cámara incluyen que se establezca la posibilidad de iniciar una “moción de censura” para que Adorni abandone su cargo de jefe de Gabinete.

De este modo, en caso de tener los dos tercios necesarios para avanzar, la moción para destituir al jefe de Gabinete se votaría este mismo martes en la Cámara baja, aunque luego debería ser ratificada por otra votación en el Senado para que Adorni efectivamente sea removido de su cargo.

El temario incluye, además, seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. También piden que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial.

Avanza la interpelación a Adorni en el Senado

En paralelo, el Senado prevé sesionar el jueves, todavía sin horario definido, también para avanzar en la interpelación y posible moción de censura contra Manuel Adorni.

Aunque el proyecto de la ley de Hojarasca era la iniciativa central que La Libertad Avanza buscaba llevar al recinto, el temario incorporó además un proyecto de resolución del interbloque Popular para interpelar Adorni, con la posibilidad de avanzar luego hacia una moción de censura.

Fuentes del peronismo afirmaron a El Destape que cuentan con los votos necesarios para hacer comparecer al funcionario investigado por enriquecimiento ilícito. En el oficialismo, en cambio, sostienen que el tratamiento de la interpelación debería aprobarse sobre tablas y, por lo tanto, requeriría una mayoría de dos tercios del cuerpo, equivalente a 48 votos. Esa postura difiere de la mayoría absoluta de 37 senadores que la oposición considera suficiente para avanzar.

Desde el oficialismo anticiparon que buscarán una nueva reunión de labor parlamentaria antes de la sesión para revisar ese punto. Si la interpelación es aprobada, Adorni debería concurrir al Senado siete días después, el 2 de julio, fecha en la que estaba previsto que presentara su informe de gestión. En caso de que prospere la postura oficialista, el jefe de Gabinete asistiría únicamente a brindar ese informe y responder preguntas de los senadores, sin la posibilidad de ser destituido por el Congreso.