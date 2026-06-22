El defensa alemán Schlotterbeck se perderá el resto del Mundial por una lesión de tobillo

El defensa central alemán Nico Schlotterbeck se perderá el resto del Mundial y estará de baja varios meses tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo durante la victoria por 2-1 de su selección ante Costa de Marfil el sábado, en el Grupo E, según informó el equipo este lunes.
Schlotterbeck, central titular, se lesionó al principio del partido y fue sustituido en el descanso por Antonio Rüdiger. Una resonancia magnética realizada el domingo reveló que el jugador se había roto un ligamento del tobillo izquierdo.
"Schlotterbeck sufrió una lesión en el ligamento colateral medial del tobillo izquierdo (...) y estará de baja varios meses. El defensa del Borussia Dortmund, subcampeón de Alemania, permanecerá, por el momento, con la selección en Estados Unidos", indicó el equipo en un comunicado.
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El seleccionador Julian Nagelsmann no puede convocar a ningún jugador para sustituirlo, ya que el torneo ya está en marcha.
"Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo como defensa excepcional, sobre todo por su excelente juego de construcción", afirmó Nagelsmann. "Podría haber sido su Mundial. Ayer, todos intentamos animarle; afortunadamente, es una persona muy positiva que ya está mirando hacia adelante de nuevo".
"Es una señal muy positiva que, en un primer momento, se quede aquí con el equipo, porque también tiene influencia fuera del terreno de juego. Pese a su ausencia, seguimos estando muy bien cubiertos en el centro de la defensa de cara al Mundial con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw», añadió.
Los alemanes, que se han asegurado el primer puesto de su grupo y ya se han clasificado para la fase eliminatoria por primera vez en 12 años, se enfrentarán a Ecuador en su último partido de la fase de grupos el jueves.
(Editado en español por Carlos Serrano)