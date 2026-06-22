En los últimos años, el trabajo remoto se convirtió en una opción concreta para miles de argentinos que buscan cobrar en dólares desde nuestro país. Plataformas como Upwork, Deel, Fiverr y Freelancer acercaron clientes internacionales dispuestos a pagar en moneda fuerte, pero cobrar esos dólares sin perder valor sigue siendo un desafío.

Muchos freelancers enfrentan la dificultad de retirar sus pagos desde servicios como PayPal o Payoneer, donde las comisiones suelen ser altas y las demoras, largas. Por eso, cada vez más usuarios recurren a billeteras digitales como Airtm, que permiten convertir esos dólares en pesos argentinos de forma rápida y con menores costos.

Actualmente conviven tres grandes modalidades de cobro:

transferencias bancarias internacionales (SWIFT y ACH),

plataformas globales como PayPal y Payoneer,

y billeteras digitales basadas en dólares digitales y stablecoins.

Cobrar en dólares desde Argentina: qué alternativas hay

Airtm es una billetera virtual con presencia en más de 190 países que funciona como un puente entre el mundo cripto y el sistema financiero local. A través de una Cuenta Virtual USA, los usuarios pueden recibir pagos en USDC, una stablecoin vinculada al dólar, y decidir cuándo y cómo convertir esos fondos a pesos, evitando la volatilidad y protegiendo el valor de sus ingresos.

Uno de los grandes atractivos es que no se necesita abrir una cuenta bancaria en el exterior. Basta con crear una cuenta en Airtm para acceder a esta modalidad. Además, la plataforma cuenta con sistemas de verificación de identidad, reputación y soporte al usuario, lo que genera confianza en quienes la usan.

El funcionamiento de Airtm se basa en un modelo peer-to-peer, donde los usuarios eligen con quién intercambiar fondos, revisan la reputación y la velocidad de respuesta de sus contrapartes, y pueden aceptar o rechazar ofertas según les convenga. Así, el control sobre el dinero vuelve al usuario.

Una nueva opción se sumó al mercado local: la plataforma KAST, que anunció su lanzamiento oficial en Argentina con una propuesta innovadora para freelancers, profesionales independientes y trabajadores remotos. KAST permite recibir ingresos en más de 20 monedas, incluyendo dólares, euros y stablecoins, y convertirlos automáticamente en dólares digitales (USD, USDT o USDC).

La plataforma se destaca por habilitar una rampa FIAT en pesos argentinos, lo que facilita a los usuarios mantener sus ahorros en moneda dura y operar en pesos con una cotización competitiva y sin comisiones en la conversión inicial. Según Alejandro Estrin, Country Manager de KAST, “Argentina es un mercado clave porque existe una generación que cobra en dólares o stablecoins, pero vive y paga sus gastos en pesos. Nuestro objetivo es simplificar esa dinámica con una infraestructura segura, transparente y global”.

Sin embargo, todavía persisten desafíos estructurales. Entre ellos aparecen las comisiones elevadas de las transferencias internacionales, las demoras operativas, las dificultades vinculadas a la conversión de moneda y la fragmentación de plataformas que obliga a muchos usuarios a utilizar varias herramientas al mismo tiempo.

“Muchos freelancers terminan usando distintas plataformas para cobrar, convertir y gastar su dinero. Ahí vemos una oportunidad clara de simplificar la experiencia y darle más control al usuario”, agrega el CEO de Vesseo.

Esto significa que el mercado no atraviesa un reemplazo total de un sistema por otro, sino una transición hacia modelos híbridos donde los usuarios priorizan flexibilidad, velocidad y autonomía financiera.