Cómo se compra el dólar cripto: esta es la forma

En un contexto de alta inflación, controles cambiarios y pérdida sostenida del poder adquisitivo del peso, cada vez más argentinos buscan alternativas para dolarizar sus ahorros. En ese escenario, el dólar cripto se consolidó como una opción práctica, accesible y sin restricciones, especialmente a través de las llamadas stablecoins.
Qué es el dólar cripto
Se denomina dólar cripto a las criptomonedas estables que replican el valor del dólar estadounidense y mantienen una paridad uno a uno. Las más utilizadas son USDT (Tether), USDC y TUSD. También se utiliza el término para referirse al tipo de cambio implícito que surge de comprar estas monedas en pesos y luego venderlas en dólares.
Su cotización se determina por oferta y demanda, por lo que suele moverse en niveles similares al dólar blue o al dólar contado con liquidación.
Paso a paso: cómo comprar dólar cripto
Comprar dólar cripto es un proceso relativamente sencillo y puede hacerse de manera totalmente digital:
-
Elegir un exchange
El primer paso es registrarse en una plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange), que puede ser local o internacional. Allí se debe crear una cuenta y validar la identidad, tal como exigen las normas vigentes.
-
Ingresar pesos a la cuenta
Una vez registrada la cuenta, se transfieren pesos desde una cuenta bancaria o billetera virtual al exchange. Esta operación suele acreditarse en pocos minutos.
-
Comprar la stablecoin elegida
Con los pesos disponibles, se selecciona la stablecoin deseada (por ejemplo, USDT) y se concreta la compra. El sistema mostrará el precio en pesos por unidad, que funciona como el “dólar cripto”.
-
Guardar o usar los dólares cripto
Las stablecoins pueden mantenerse en la billetera del exchange, transferirse a una billetera digital propia o utilizarse para pagos, inversiones o transferencias al exterior.
Además de servir como resguardo de valor, el dólar cripto permite:
-
Operar las 24 horas, los 7 días de la semana.
-
Acceder a otras inversiones del mundo cripto.
-
Pagar bienes y servicios mediante apps o tarjetas asociadas.
-
Transferir fondos de manera rápida, incluso a otros países.
Ventajas y particularidades del dólar cripto
-
Disponibilidad total: se puede comprar y vender las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso fines de semana y feriados.
-
Acceso global: permite operar desde cualquier lugar del mundo, con solo una conexión a internet.
-
Descentralización: no intervienen entidades estatales ni financieras.
-
Independencia de los feriados cambiarios: a diferencia del MEP o el contado con liqui, que dependen del horario del mercado, el dólar cripto nunca “cierra”.