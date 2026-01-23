Cómo se compra el dólar cripto: esta es la forma

Dólar cripto cómo operarlo

En un contexto de alta inflación, controles cambiarios y pérdida sostenida del poder adquisitivo del peso, cada vez más argentinos buscan alternativas para dolarizar sus ahorros. En ese escenario, el dólar cripto se consolidó como una opción práctica, accesible y sin restricciones, especialmente a través de las llamadas stablecoins.

Qué es el dólar cripto

Se denomina dólar cripto a las criptomonedas estables que replican el valor del dólar estadounidense y mantienen una paridad uno a uno. Las más utilizadas son USDT (Tether), USDC y TUSD. También se utiliza el término para referirse al tipo de cambio implícito que surge de comprar estas monedas en pesos y luego venderlas en dólares.

Su cotización se determina por oferta y demanda, por lo que suele moverse en niveles similares al dólar blue o al dólar contado con liquidación.

Paso a paso: cómo comprar dólar cripto

Comprar dólar cripto es un proceso relativamente sencillo y puede hacerse de manera totalmente digital:

Elegir un exchange

El primer paso es registrarse en una plataforma de intercambio de criptomonedas (exchange), que puede ser local o internacional. Allí se debe crear una cuenta y validar la identidad, tal como exigen las normas vigentes. Ingresar pesos a la cuenta

Una vez registrada la cuenta, se transfieren pesos desde una cuenta bancaria o billetera virtual al exchange. Esta operación suele acreditarse en pocos minutos. Comprar la stablecoin elegida

Con los pesos disponibles, se selecciona la stablecoin deseada (por ejemplo, USDT) y se concreta la compra. El sistema mostrará el precio en pesos por unidad, que funciona como el “dólar cripto”. Guardar o usar los dólares cripto

Las stablecoins pueden mantenerse en la billetera del exchange, transferirse a una billetera digital propia o utilizarse para pagos, inversiones o transferencias al exterior.

Cómo comprar dólar cripto hoy

Además de servir como resguardo de valor, el dólar cripto permite:

Operar las 24 horas, los 7 días de la semana .

Acceder a otras inversiones del mundo cripto.

Pagar bienes y servicios mediante apps o tarjetas asociadas.

Transferir fondos de manera rápida, incluso a otros países.

Cómo conviene comprar dólar a través de exchanges

Ventajas y particularidades del dólar cripto