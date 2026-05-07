Provocará un brusco descenso térmico que se sentirá con intensidad a partir del viernes.

Tras la inestabilidad de esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical en gran parte de la Argentina. Este fenómeno traerá lluvias, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento (de más de 70 kilómetros por hora); a su vez provocará un brusco descenso térmico que se sentirá con intensidad a partir del viernes.

La inestabilidad comenzó este miércoles con nubosidad que dio lugar a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica de manera intermitente a lo largo de la jornada. La mínima fue de 19 grados y la máxima, 23. Según el SMN, la situación meteorológica de este jueves también es complicada.

El ente emitió alertas amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país. Santa Fe, Corrientes, San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Misiones, Chaco y Santiago del Estero están bajo alerta.

Cómo impactará el ciclón extratropical este fin de semana

El ciclón extratropical es un sistema de bajas presiones de gran escala que se forma fuera de los trópicos, típicamente en latitudes medias, alimentándose de los contrastes de temperatura entre masas de aire frío y cálido. Además, produce vientos intensos y lluvias abundantes. A diferencia de los tropicales, este tipo de ciclón tiene un núcleo frío.

Por otro lado, el viernes se prevé una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 14. Mientras que para el sábado se estima una mínima de 9 y una máxima de 14, y para el domingo caerá a los 7 y ascenderá hasta los 16.

¿Qué hacer ante un ciclón extratropical?

El SMN recomendó las siguientes medidas de prevención:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

¿Qué es un ciclón extratropical?

También conocido como tormenta de latitud media, se desarrolla en latitudes fuera de los trópicos, según la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés). A menudo están asociados a frentes fríos, cálidos y ocluidos y pueden ocurrir sobre tierra o mar.

Lleva ese nombre debido a la ubicación en que se produce el ciclón, que normalmente ocurre en latitudes medias entre 30° y 60° de latitud desde el ecuador. Este tipo de tormentas son impulsadas por diferencias de temperatura donde dos masas de aire se encuentran y crean un “frente”. Es decir, obtienen su energía de los contrastes horizontales de temperatura que existen en la atmósfera, explicaron desde el Servicio de Parques Nacionales (por sus siglas, NPS) de Estados Unidos.

La oficina de las Naciones Unidas señala que “el ciclo de vida total de un ciclón extratropical, desde su nacimiento (génesis), pasando por su desarrollo, hasta su decadencia (lisis), puede ser ocasionalmente de más de 10 días, aunque lo más habitual es que oscile entre 2 y 5 días”.