Se viene un atrapante thriller argentino en Netflix: quiénes son los actores

Crimen desorganizado es un thriller argentino que produce Netflix.

Netflix confirmó el desarrollo de Crimen desorganizado, un thriller crudo y vertiginoso que se suma a su catálogo de producciones originales. La serie, dirigida por Nicanor Loreti y producida por Pampa Films, se encuentra actualmente en etapa de rodaje y tiene proyectado su estreno para el año 2027.

La historia gira en torno a un asalto bancario ejecutado por un grupo de desconocidos que, tras concretar el golpe, se refugian en una vivienda a la espera de su recompensa. Sin embargo, la situación se vuelve caótica cuando el botín desaparece y los autores intelectuales del robo comienzan a acecharlos.

En ese escenario de encierro, la desconfianza y los secretos del pasado transforman el refugio en una trampa donde nadie está a salvo. El elenco principal está integrado por Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer y Benjamín Amadeo.

La producción cuenta además con figuras de amplia trayectoria como Miguel Ángel Rodríguez y Soledad Silveyra, junto a la participación especial de Martín Bossi, conformando una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma para la próxima temporada.

Crimen desorganizado.

Una opción española para ver en Netflix

Netflix sumó a su catálogo una nueva versión de Mi querida señorita, película dirigida por Fernando G. Molina que se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos. Con guion de Alana S. Portero y la actuación protagónica de Elisabeth Martínez, esta producción de Suma Content reinterpreta el clásico de 1972 desde una perspectiva contemporánea sobre la intersexualidad.

La historia se centra en Adela Castro, una mujer que vive en un entorno tradicional y cuya realidad se transforma tras enamorarse de su empleada, Isabelita. A raíz de una consulta médica, Adela descubre una condición biológica que su familia mantuvo en secreto: posee genitales masculinos.

A partir de ese hallazgo, el filme desarrolla el proceso de autodescubrimiento y la búsqueda de identidad de una protagonista que siempre fue socializada bajo normas femeninas.