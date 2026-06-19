Privatizaciones, concesiones y venta de activos: cuánto dinero podría recaudar el Estado

El gobierno de Milei avanza decididamente en su agenda de privatizaciones, concesiones y desinversión estatal, con lo cual abre oportunidades al capital privado en sectores considerados estratégicos o con fuerte peso presupuestario. A diferencia de los procesos de los años noventa, el esquema que empieza a delinearse no aparece concentrado exclusivamente en ventas integrales de empresas públicas, sino en mecanismos mixtos: concesiones operativas, cesión parcial de participación accionaria, monetización de activos, asociaciones y transferencia de obligaciones de inversión. La administración libertaria prioriza la obtención de stock de dólares para tapar baches financieros de corto plazo en desmedro de un flujo de ingresos que pierde el Estado por el desprendimiento de activos estratégicos.

Un informe elaborado por BullMarket, la consultora financiera de Ramiro Marra, ofrece un pantallazo de los eventuales ingresos que obtendrá el Estado por la venta de activos públicos. El trabajo aclara desde el inicio que no se trata de una valuación homogénea ni de una suma directa de empresas públicas listas para ser vendidas, sino de activos con distinta naturaleza económica y regulatoria.

Según el relevamiento, el valor agregado de los activos identificados con alguna referencia disponible asciende a aproximadamente 3.179,6 millones de dólares. El documento divide ese universo en dos bloques. Por un lado, “operaciones adjudicadas o con valor conocido”, por unos 1.086,5 millones de dólares. Por otro, “operaciones en proceso o pendientes con estimación”, por 2.093,1 millones de dólares.

El informe de la consultora advierte que “los montos no deben interpretarse como un valor homogéneo de venta de empresas públicas”, porque el conjunto incluye ventas accionarias, concesiones hidroeléctricas, participación privada parcial y procesos donde el resultado económico final depende de tarifas, inversión o ahorro fiscal más que de una transferencia inmediata.

El punto introduce una diferencia relevante para entender el programa oficial: una cosa es valor económico potencial y otra muy distinta es ingreso efectivo de caja. Los seis activos que concentran casi todo el valor estimado:

El informe distingue entre operaciones con mayor nivel de definición económica y otras donde el valor todavía depende de procesos abiertos. En el primer grupo aparecen activos como las represas del Comahue y ENARSA/CITELEC/Transener. En el segundo grupo ingresan AySA, centrales térmicas y Nucleoeléctrica, donde el valor final todavía depende de licitaciones, due diligence, condiciones regulatorias y apetito inversor.

Finalmente, quedan activos sin valuación pública clara, pero con relevancia fiscal u operativa, como Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE/Trenes Argentinos y Correo Argentino. En esos casos, el informe sostiene que el atractivo económico puede estar menos asociado al precio inicial y más al traslado de inversiones futuras y reducción del gasto corriente.

El activo que cambia toda la escala del programa

Si existe un activo capaz de modificar completamente el tamaño económico del programa de privatizaciones, es Banco Nación. El ejercicio presentado por BullMarket utiliza una metodología de valuación bancaria basada en múltiplos precio sobre valor en libros (P/BV). El punto de partida es un patrimonio neto estimado para cierre de 2025 de 20,95 billones de pesos, equivalente a unos 14.000 millones de dólares al tipo de cambio contado con liquidación utilizado en el informe.

El informe incorpora factores de descuento vinculados a rentabilidad, exposición al sector público, incertidumbre legal y ausencia de control privado pleno. La conclusión del documento sostiene que “el rango razonable para un escenario base debería ubicarse más cerca de 14.000–18.000 millones de dólares”. Ese cálculo no implica privatización total.

El ejercicio final supone una eventual colocación del 49 por ciento mediante oferta pública inicial (IPO), manteniendo participación estatal. Bajo ese escenario, la monetización potencial oscilaría entre 6.860 millones y 8.820 millones de dólares. El monto supera ampliamente todo el universo inicial de activos relevados.

Si se toma el universo inicial estimado por BullMarket —3.179,6 millones de dólares— y se le agrega una venta parcial del Banco Nación bajo escenarios base, la recaudación potencial total podría ubicarse entre 10.039,6 millones y 11.999,6 millones de dólares de ingreso extraordinario. BullMarket reconoce en sus conclusiones que “el impacto fiscal directo podría ser limitado frente al tamaño del gasto público".