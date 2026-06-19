Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
Este viernes 19 de junio, el dólar blue cotiza en el mercado informal a $1465 para la compra y $1485 para la venta, lo que representa una variación positiva del 0,68% respecto al cierre previo.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este viernes 19 de junio con un incremento del 0,50%, situándose en $1.506,6251 para la compra y $1.509,8376 para la venta. De esta forma, el mercado de contado con liqui muestra un leve avance en la rueda de hoy, reflejando la dinámica habitual de los activos financieros.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
Este viernes 19 de junio, el dólar MEP opera en el mercado de bonos con un avance del 0,43%. La cotización para la compra se encuentra en $1466,29 y para la venta en $1467,83.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
El dólar oficial en el Banco Nación opera este viernes 19 de junio a $1420 para la compra y $1470 para la venta, mostrando un incremento diario del 0,68%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 19 de junio
El dólar blue se mueve en el mercado informal este viernes 19 de junio con una cotización de $1465 para la compra y $1485 para la venta. La moneda estadounidense paralela registra una variación del 0,68% en la jornada, reflejando el pulso de la oferta y demanda en las cuevas de la City.
Hace 11 horas
Cuál es el valor máximo del dólar para el lunes 22 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y fijó por debajo de los $2.000 el techo del dólar oficial mayorista para el lunes 22 de junio.
Valor máximo del dólar según el BCRA
Hace 15 horas
El Gobierno flexibilizó la operación con el dólar Bolsa
La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras.
Hace 17 horas
Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una corrección a la baja en las proyecciones para el tipo de cambio. Los analistas esperan que el dólar oficial siga subiendo, pero a un ritmo menor que la inflación.
Qué va a pasar con el dólar según el REM
Hace 21 horas
En una jornada inestable, subieron el dólar oficial y el blue en la City
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones.
15:20 | 17/06/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron con nuevas subas
Cuánto cotizaron el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
14:08 | 17/06/2026
Este es el valor máximo que puede alcanzar el dólar
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y ya definió el techo que tendrá el dólar oficial mayorista para el 19 de junio.
Cuál es el valor máximo del dólar
13:12 | 17/06/2026
Amplían el acceso a los créditos en dólares y habrá nuevos beneficiarios
Una nueva disposición del Banco Central flexibiliza las condiciones para acceder a financiamiento en moneda extranjera.
12:49 | 17/06/2026
Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
00:09 | 17/06/2026
Los empresarios defienden lo que los perjudica
La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados.
Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.
15:08 | 16/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.450
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
A cuánto cotiza el dólar tras el feriado
12:54 | 16/06/2026
En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones
La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.
Dólar se mantiene estable; el yen no encuentra respiro tras alza de tasas en Japón
FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra billetes de dólar estadounidense
16:49 | 15/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial cotiza cerca de $1.450 y continúa entre las opciones más elegidas para ahorrar.
A cuánto se vende el dólar más barato
12:06 | 15/06/2026
Argentina se encareció 10% en dólares en los primeros meses del año
El costo de vida local dio un vuelco drástico tras registrar una suba del 10% en moneda extranjera, posicionando al país por encima de Brasil.
Argentina se encareció 10% en dólares y ya iguala el promedio de la región