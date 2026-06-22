Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 26 de junio 2026

A cuánto va a llegar el dólar esta semana

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo una de las principales herramientas utilizadas por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este mecanismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) define un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, límites que se actualizan diariamente de acuerdo con la fórmula vigente.

Según los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria seguirá avanzando durante junio y alcanzará un nuevo máximo el viernes 26 de junio de 2026.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 26 de junio

De acuerdo con la actualización oficial del Banco Central, el techo de intervención para el viernes 26 de junio quedó fijado en:

Miércoles 24 de junio: $1.797,67

$1.797,67 Jueves 25 de junio: $1.799,21

$1.799,21 Viernes 26 de junio: $1.800,75

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista superará por primera vez los $1.800 dentro del actual esquema cambiario. Este valor representa el límite superior de la banda. Mientras la cotización permanezca dentro del corredor establecido, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Cuál es el valor máximo del dólar

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El sistema establece un rango dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda. Si el dólar se mantiene entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, la autoridad monetaria no interviene. En cambio, si la cotización supera el límite superior, el BCRA puede vender reservas internacionales para contener una eventual aceleración cambiaria. Del mismo modo, si el tipo de cambio perfora el piso de la banda, el organismo queda habilitado para comprar divisas y sostener el precio.

La actualización diaria de estos límites forma parte del régimen cambiario implementado por el Gobierno durante 2026, con el objetivo de combinar mayor flexibilidad para el mercado con mecanismos de contención frente a movimientos bruscos.

Qué pasa con el dólar oficial, el MEP y el blue

Mientras el dólar oficial continúa operando dentro de la banda cambiaria, los mercados financieros siguen de cerca la evolución de las reservas internacionales, las liquidaciones del sector agroexportador y el contexto internacional. En las últimas semanas, la fuerte liquidación de divisas del agro y la continua acumulación de reservas por parte del Banco Central contribuyeron a mantener relativamente estable al mercado cambiario.

A su vez, los operadores monitorean factores externos como las tasas de interés internacionales y las tensiones geopolíticas globales, variables que pueden impactar sobre las expectativas cambiarias.

Por qué es importante el techo de la banda

El techo de la banda cambiaria funciona como una referencia clave para el mercado. Aunque el dólar oficial puede fluctuar libremente dentro del corredor establecido, ese valor marca el nivel a partir del cual el Banco Central podría intervenir para evitar una suba desordenada del tipo de cambio.

Con la actualización prevista para el viernes 26 de junio, el límite superior alcanzará los $1.800,75 por dólar, consolidando la tendencia ascendente que viene mostrando el esquema desde su puesta en marcha.