Reino Unido acuerda con la UE acceso a cuotas de acero bajo nuevas protecciones comerciales

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas de Reino Unido y de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

Reino ​Unido confirmó el jueves los detalles de las nuevas protecciones comerciales para el acero, que entrarán en vigor el 1 de julio, ‌y dijo que había acordado ‌con la Unión Europea el acceso a cuotas para limitar el impacto sobre su mayor socio comercial.

Reino Unido y la UE han adoptado medidas para proteger a los productores nacionales de acero, al citar preocupaciones por el "dumping" de acero altamente subvencionado procedente de países como China, y han mantenido conversaciones para garantizar que sus medidas no se afecten negativamente ​entre sí.

El "dumping" es una ⁠práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su ‌precio normal o incluso por debajo de su costo ⁠de producción para obtener ventajas competitivas.

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Reino Unido ⁠dijo el martes que la UE tendría cuotas libres de aranceles en múltiples categorías de productos de acero, incluidas 375.000 toneladas métricas al año para ⁠algunos productos planos de acero, y que el bloque ofrecería ​acceso recíproco al acero británico.

El ministro de Comercio, Chris ‌Bryant, dijo que Reino Unido había "mantenido ‌un estrecho diálogo con el bloque" y que las medidas "aportarán estabilidad ⁠al comercio de acero entre Reino Unido y la UE".

"Reconocemos que esto creará cambios en los flujos comerciales, incluso con algunos de nuestros socios comerciales más cercanos", afirmó. "Queremos asegurarles que Reino Unido sigue comprometido con ​sus obligaciones ‌internacionales y con un diálogo constructivo sobre nuestra medida relativa al acero".

Las siderúrgicas han tenido dificultades para sobrevivir en la cuna de la Revolución Industrial tras décadas de declive impulsado por la desindustrialización y, más recientemente, por los altos costos energéticos y ⁠un exceso mundial de acero barato.

Los ministros han advertido de una amenaza existencial para la industria siderúrgica británica si no se renuevan y refuerzan las protecciones.

Al presentar los detalles finales de la medida, anunciada por primera vez en marzo para sustituir una salvaguardia que expira el 30 de junio, Reino Unido dijo que las importaciones permitidas bajo cuotas libres de aranceles se reducirían ‌un 51%, en lugar del 60% propuesto anteriormente.

Las importaciones por encima de la cuota afrontarán un arancel del 50%, frente al 25% anterior. Bryant dijo que el volumen total de la cuota sería de unos 3,2 millones de toneladas, alrededor de un 21% más de lo propuesto previamente.

Los cambios entrarán ‌en vigor el próximo mes.

La UE y Estados Unidos también han elevado al 50% los aranceles sobre el acero fuera de cuota, aunque Reino Unido ha conseguido ‌un arancel estadounidense ⁠más bajo, del 25%.

India había expresado preocupación por las nuevas medidas británicas sobre el acero, pero desde entonces ha ​dicho que ha recibido garantías mientras los países se preparan para implementar un acuerdo de libre comercio.

Con información de Reuters