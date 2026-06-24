Formosa refuerza la promoción de hábitos saludables en escuelas de toda la provincia

Con el fin de promover la salud en cada rincón de la provincia, Formosa fortalece las acciones para el establecimiento educativo de todo el territorio provincial. En esta ocasión se realizó una actividad dirigida a alumnos de primero, segundo y tercer grado de turno tarde quienes participaron activamente de distintas actividades educativas acompañados por docentes.

Coordinada a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se desarrolló una jornada destinada a estudiantes del primer ciclo de la EPEP N° 477 de la comunidad El Breal, en la que se abordaron temas vinculados a la alimentación saludable, la higiene personal y el cuidado de la salud bucodental.

Además, trabajaron la incorporación de hábitos que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral de los niños. Los profesionales hicieron especial hincapié en la importancia de consumir alimentos nutritivos, como frutas y verduras de estación, accesibles para las familias y fundamentales para una dieta equilibrada.

Aprender haciendo

Además de los contenidos teóricos, la jornada incluyó actividades prácticas que permitieron a los estudiantes reforzar los conocimientos adquiridos de una manera dinámica y participativa. Uno de los ejes centrales fue el correcto lavado de manos, una acción clave para prevenir enfermedades y reducir la transmisión de bacterias, virus y otros agentes infecciosos.

Asimismo, el equipo sanitario realizó demostraciones sobre el cepillado adecuado de los dientes utilizando maquetas didácticas, lo que facilita la comprensión de los pasos necesarios para mantener una buena salud bucal desde edades tempranas.

Estas actividades permitieron que los alumnos interactuaran directamente con los profesionales y aprendieran mediante la experiencia, fortaleciendo la incorporación de conductas saludables en su vida cotidiana.

La escuela como espacio de promoción de la salud

La directora del centro de salud de María Cristina, Irma Lottero, destacó en diálogo con Agenfor la importancia de acercar este tipo de propuestas a las instituciones educativas y remarcó el rol que cumplen las escuelas en la construcción de hábitos saludables.

"Trabajamos permanentemente para promover hábitos saludables en nuestras comunidades y consideramos que la escuela es un espacio clave para llegar a los niños y acompañarlos en la incorporación de conductas que beneficien su salud no solo en la infancia, sino también a lo largo de toda la vida", expresó.

La profesional señaló además que las instancias prácticas son fundamentales para fortalecer el aprendizaje. "Favorece la participación de los chicos y una mejor comprensión de los contenidos desarrollados. Es decir, que permite que aprendan 'haciendo', como se hizo en esta ocasión con el lavado de manos y el cepillado de los dientes", afirmó.

Finalmente, Lottero agradeció el compromiso de la comunidad educativa y el acompañamiento de los docentes, y destacó que el trabajo articulado entre los sectores de salud y educación potencia el alcance de estas iniciativas.

“Los maestros le pueden dar continuidad a las acciones de promoción de la salud dentro del ámbito escolar. Cuando salud y educación trabajan juntas, los resultados son muy positivos para nuestros niños”, concluyó.

Un trabajo sostenido en todo el territorio

Este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente impulsada por el sistema público de salud provincial para fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y acompañar el desarrollo integral de niñas y niños en cada comunidad formoseña.

A través de la articulación entre centros de salud y establecimientos educativos, la provincia acerca herramientas de cuidado y concientización que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias y consolidar una cultura de prevención desde los primeros años de vida.