Japón evacúa a dos millones de personas por un tifón y las lluvias paralizan parte de Taiwán

Un hombre en scooter se desplaza entre las aguas de la inundación durante las fuertes lluvias provocadas por el paso cercano del tifón Mekkhala, que se dirige hacia Japón, en Kaohsiung, Taiwán

Japón evacuó ​a más de 2 millones de personas y emitió alertas de inundaciones y deslizamientos de tierra ante la llegada del tifón Mekkhala el viernes, mientras que ‌las lluvias torrenciales provocadas por la ‌tormenta a su paso por la vecina Taiwán paralizaron algunas zonas de la isla, lo que obligó a unos 6 millones de personas a ausentarse del trabajo o del colegio.

Mekkhala, actualmente una tormenta tropical, se acerca a las islas Ryukyu, en el sur de Japón, tras bordear Taiwán, donde provocó fuertes lluvias en algunas zonas de la isla, especialmente en las regiones meridionales de Kaohsiung, Tainan y Pingtung.

Las fuertes lluvias y los ​vientos intensos también azotaron zonas ⁠del sur y el oeste de Japón, donde las autoridades advirtieron de deslizamientos ‌de tierra, inundaciones y crecidas de los ríos, y ordenaron la evacuación ⁠de 2,2 millones de personas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Japón ya ha cancelado ⁠más de 200 vuelos, se han suspendido decenas de servicios ferroviarios y se han cerrado muchas autopistas, según informó el Ministerio de Tierras, mientras que la agencia meteorológica del país ⁠advirtió de que un frente estacional de lluvias estacionario, alimentado por aire ​cálido y húmedo, estaba provocando intensas precipitaciones, especialmente en las ‌regiones occidentales.

Toyota detuvo las operaciones en una fábrica de ‌la región meridional de Kyushu desde la tarde del jueves hasta el primer ⁠turno del viernes, y la decisión sobre el segundo turno se tomará más adelante.

Por su parte, los Gobiernos de las tres regiones de Taiwán ordenaron el cierre de oficinas y colegios el viernes. Las graves inundaciones en Tainan provocaron el cierre de un ​tramo de la ‌principal línea ferroviaria norte-sur de la isla.

En la ciudad de Hsinchu, en el norte de Taiwán, sede del mayor fabricante de chips por encargo del mundo, TSMC , las oficinas y los colegios cerraron a partir del mediodía (0400 GMT).

TSMC dijo en un comunicado que había tomado medidas en todas sus instalaciones ⁠de Taiwán para prepararse para la lluvia, y que sus fábricas funcionaban con normalidad.

Unos 6 millones de personas viven en las cuatro zonas afectadas de Taiwán. En algunas partes de Pingtung, una zona mayoritariamente rural, ha caído casi un metro de lluvia desde el jueves.

RIESGO DE DESBORDAMIENTO DEL LAGO DE CONTENCIÓN

En Taiwán no se han registrado víctimas, pero las autoridades del condado de Hualien estaban evacuando a casi 200 residentes de dos municipios situados aguas abajo de ‌un lago de barrera en las montañas que se estaba llenando rápidamente.

Los lagos de barrera o represamiento se forman cuando rocas, deslizamientos de tierra u otros obstáculos naturales crean una presa en un río, normalmente en un valle, bloqueando y reteniendo el agua, y dificultando o incluso impidiendo el drenaje natural.

El año pasado, 19 personas fallecieron en otra zona de Hualien ‌cuando otro lago de barrera se desbordó durante el supertifón Ragasa, desatando una avalancha de agua y barro que arrasó las viviendas.

Se prevé que las lluvias continúen en Taiwán al menos durante ‌la próxima semana, aunque ⁠irán remitiendo gradualmente.

Las precipitaciones no son del todo malas noticias para Taiwán, que depende de la tradicional temporada de tifones de verano y ​otoño boreales para llenar sus embalses tras unos inviernos que suelen ser secos.

Con información de Reuters