Furor por la noticia que Lali le dio a sus fans en pleno Orgullo: qué hará la cantante

Lali será parte del Orgullo 2026 en Madrid.

Lali reafirmó una vez más su compromiso con la comunidad LGBTIQ+ al confirmarse su participación en el Madrid Orgullo (MADO) 2026. La cantante y actriz argentina llevará toda la fuerza de su repertorio pop a una de las celebraciones de la diversidad más multitudinarias del mundo, consolidando un vínculo de apoyo mutuo que la ha acompañado desde los inicios de su carrera artística.

La presentación de la artista está programada para la jornada central del sábado 4 de julio en el escenario principal ubicado en la emblemática Plaza de España, en pleno corazón de la capital española. En esta edición, Lali compartirá el cartel de la jornada con un destacado elenco de figuras internacionales de la música latina y urbana, entre quienes se encuentran Mon Laferte, Villano Antillano, Ptazeta, Monsieur Periné, Tokischa y Kany García.

Fiel a su identidad, la intérprete no solo aportará su despliegue coreográfico y sus hits a la celebración, sino que su presencia acompañará el Espíritu social que define al evento. La marcha de Madrid funciona anualmente como una plataforma de doble lectura: un espacio de festejo para visibilizar los derechos y conquistas logradas por el colectivo a nivel global, y al mismo tiempo, un escenario de profunda reivindicación para reclamar por las legislaciones y libertades que aún quedan pendientes de alcanzar.

Con este anuncio, Lali consolida su estatus como una de las aliadas más visibles de la comunidad dentro de la escena musical hispanohablante. Su participación en el Orgullo de Madrid promete ser uno de los puntos álgidos de la agenda de julio, uniendo los lazos culturales entre Argentina y España bajo la bandera de la diversidad.

Lali.

Lali y su paso por River

Lali cerró de manera histórica su gira internacional Atendiendo al demonio con dos conciertos completamente agotados en el estadio de River Plate. Estas presentaciones marcaron el punto culmine de un tour que ya registraba cuatro estadios Vélez totalmente llenos, consolidando su poder de convocatoria en los escenarios más grandes del país.

El doblete en Núñez funcionó como una consagración simbólica para una carrera construida de forma progresiva. Para el público que acompañó su evolución desde sus primeras apariciones infantiles en televisión, el show expuso el contraste entre este presente masivo y sus inicios en la escena independiente, cuando presentaba su álbum debut A Bailar en el espacio de La Trastienda.