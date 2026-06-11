Qué clásicos argentinos serían perfectos como canción oficial del Mundial 2026 según la IA: pasión e identidad argenta

Se supo qué canciones argentinas serían perfectas para el Mundial 2026.

Cada vez que se acerca una Copa del Mundo la expectativa no solo se centra en la lista de convocados o el diseño de las camisetas; la banda sonora del torneo juega un papel crucial en la identidad cultural del evento. Históricamente, la FIFA ha buscado canciones que combinen épica, ritmo y un mensaje de alcance global.

En un ejercicio de análisis conceptual, la Inteligencia Artificial Gemini analizó el patrimonio musical argentino para determinar qué piezas de nuestro cancionero reunirían las condiciones estéticas y rítmicas ideales para ser versionadas como el himno oficial de cara al Mundial 2026.

La selección final arrojó tres propuestas distintas pero con un denominador común: la capacidad de movilizar masas. Desde el misticismo del rock de estadios hasta el pop de vanguardia, estas son las tres canciones argentinas elegidas por la IA para un hipotético lanzamiento global.

Jijiji de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Si la FIFA buscara un impacto de energía indomable en las tribunas norteamericanas, el clásico redondo es la elección lógica. El riff de guitarra inicial es un llamado instantáneo a la acción, reconocible y magnético y, bajo la óptica de una producción internacional, la canción podría reconvertirse en un híbrido de rock alternativo de estadios y electrónica pesada.

Al mismo tiempo, el quiebre rítmico que precede al estribillo de JiJiJi ofrece la estructura perfecta para generar tensiones y explosiones de energía en las aperturas de las transmisiones televisivas, es una melodía diseñada para el movimiento colectivo.

Sube, sube, sube, inmortalizada por Mercedes Sosa

En la línea de lo que representó Waka Waka en 2010, los mundiales a menudo apuestan por himnos que conecten con las raíces de la tierra y un mensaje humanista de integración. La obra de Víctor Heredia, grabada a fuego en la memoria colectiva por la voz de "La Negra", calza perfecto en este molde.

El verso "Sube, sube, sube, bandera del amor" tiene una carga emotiva y espiritual que se amalgama de manera perfecta a las insignias del espíritu mundialero. Una readaptación oficial de la FIFA mantendría la potencia del bombo leguero, pero la vestiría con arreglos sinfónicos épicos y coros polifónicos.

Se trata de una pieza ideal para los momentos protocolares de alta carga dramática, como las ceremonias de clausura o los montajes de video que resumen el esfuerzo y la fraternidad entre las naciones.

Fanático de Lali

Se trata de la propuesta más contemporánea y con mayor pulso urbano actual; Fanático no solo destaca por su sonido, sino por su fuerte implicancia social y la potencia arrolladora de su letra, elementos que la FIFA valora para conectar con las audiencias más jóvenes.

Con una clara influencia del pop-rock y el garage rock de los años 2000, la canción se apoya en guitarras al frente y una batería marchante que obliga a saltar. Su estructura recuerda a himnos futboleros globales como Song 2 de Blur o Seven Nation Army de The White Stripes.

La letra, que habla sobre la obsesión, el ruido mediático y el responder con espaldas anchas ante la presión, se resignifica en el contexto de la alta competencia deportiva. Fanático de Lali es el himno ideal para representar la tensión del juego, el análisis del rival y la pasión desbordada que rodea a las figuras del fútbol actual.