El cuarteto de viste de celeste y blanco: qué ícono del género lanzó un hit para el Mundial 2026

Se estrenó la canción oficial de la AFA para el Mundial 2026.

Ulises Bueno presentó de manera oficial Scaloneta Mundial, la canción que fue seleccionada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la oficial para acompañar a la Selección Nacional durante la disputa de la Copa del Mundo 2026. El lanzamiento fue hecho con el propósito de plasmar la identidad cultural del país y retratar el vínculo de fidelidad que caracteriza a los argentinos con los futbolistas.

La pieza funciona como un símbolo de aliento de cara al desafío de defender el título ganado en 2022 y tiene una estructura musical que articula los ritmos de la cumbia popular con una lírica volcada a la épica deportiva. Al mismo tiempo, las estrofas apelan al sentido de pertenencia y a la memoria de los logros recientes del equipo.

A través de esta composición, el intérprete cordobés aporta su impronta de arraigo federal a un proyecto institucional y busca unificar las voces de los simpatizantes en todo el territorio. Se proyecta que los estribillos de la canción se asimilen de forma directa en los cánticos de las tribunas para que la obra resonará en los diversos centros de reunión de la parcialidad argentina a nivel global.

Este lanzamiento se da días después de la participación de Bueno en un homenaje al cuarteto junto a colegas: cada 4 de junio, la provincia de Córdoba conmemora el Día del Cuarteto. Esta fecha de profunda significación popular adquirió un relieve mayor en su última edición, en la que diversos referentes clásicos y emergentes del género se unieron en un videoclip musical conjunto, entre ellos, Ulises Bueno, Magui Olave, Desakta2, Valentina Márquez, Simón Aguirre, Luz Paisio y La Banda de Grillo.

Ulises Bueno.

Shakira actuará en la apertura ofiial del Mundial 2026

La cantante colombiana será la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial, titulada Dai Dai, durante la ceremonia de inauguración del torneo en México. Según la información difundida por la FIFA, la presentación se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El espectáculo de apertura dará comienzo 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido disputado entre las selecciones de México y Sudáfrica. Para esta puesta en escena, la artista de Barranquilla compartirá el escenario con el cantante nigeriano Burna Boy y la ceremonia inaugural sumará además el despliegue musical del intérprete colombiano J Balvin y de la vocalista sudafricana Tyla.

Asimismo, la organización confirmó que Shakira asumirá un rol protagónico en la jornada de cierre del torneo. La cantante protagonizará el primer espectáculo de entretiempo en la historia de una final de la Copa Mundial, evento que se desarrollará en las instalaciones del MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.