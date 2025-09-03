Ulises Bueno habló sobre su lucha contra las adicciones.

Ulises Bueno es uno de los artistas cordobeses más reconocidos en la actualidad. El hermano menor de Rodrigo Bueno ha hecho bailar a muchos con sus diversos éxitos, ganando notoriedad y llegando incluso a interpretar el himno previo a varios encuentros de la Selección Argentina. Sin embargo, en diálogo con Gente, se refirió a un oscuro período que atravesó inmerso en las adicciones, aquel Lado B que muchas veces tiene la fama.

"Me vi como una persona que se subió al escenario golpeada por la vida, que conoció los excesos de la noche y de los 'amigos del campeón'. Cuando mi cabeza me hizo ver la realidad de que era una persona que sufría mucho y entendí que me estaba autolastimando, tomé la decisión de hacer rehabilitación, recuperarme y salir adelante. Hoy llevo dos años limpio", comentó.

"Por suerte hoy pude salir de la parte oscura y me encuentro con felicidad plena, disfrutando de mi familia, de mi hija, de mi trabajo y de mis tiempos libres", añadió al respecto, reparando en el hecho de que su primogénita "forma parte de mi tratamiento: sabe todo de mí, incluso mis caídas. Tiene 16 años y es consciente".

Ulises Bueno y la importancia de su hija para rehabilitarse

Sobre Alma, expresó: "Es todo para mí. Mi hija tiene mucha admiración por mí y me ve como un referente, pero con ella no hablo de música, en casa soy papá. Al artista lo dejo en la puerta de la casa. Miramos tele, jugamos a las cartas, nos divertimos como niños. Disfruto esos momentos porque antes, en mis momentos más difíciles, no podía estar presente. Hoy sí, me levanto a las seis para llevarla al colegio, la voy a ver jugar al hockey, compartimos".

Ulises Bueno junto a su hija Alma.

"Yo capaz buscaba el amor en algunas relaciones que he tenido y el amor incondicional lo tenía muy cerquita y no me daba cuenta", reflexionó sobre la importancia que Alma tiene en su vida.