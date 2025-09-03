Ulises Bueno es uno de los artistas cordobeses más reconocidos en la actualidad. El hermano menor de Rodrigo Bueno ha hecho bailar a muchos con sus diversos éxitos, ganando notoriedad y llegando incluso a interpretar el himno previo a varios encuentros de la Selección Argentina. Sin embargo, en diálogo con Gente, se refirió a un oscuro período que atravesó inmerso en las adicciones, aquel Lado B que muchas veces tiene la fama.
"Me vi como una persona que se subió al escenario golpeada por la vida, que conoció los excesos de la noche y de los 'amigos del campeón'. Cuando mi cabeza me hizo ver la realidad de que era una persona que sufría mucho y entendí que me estaba autolastimando, tomé la decisión de hacer rehabilitación, recuperarme y salir adelante. Hoy llevo dos años limpio", comentó.
"Por suerte hoy pude salir de la parte oscura y me encuentro con felicidad plena, disfrutando de mi familia, de mi hija, de mi trabajo y de mis tiempos libres", añadió al respecto, reparando en el hecho de que su primogénita "forma parte de mi tratamiento: sabe todo de mí, incluso mis caídas. Tiene 16 años y es consciente".
Ulises Bueno y la importancia de su hija para rehabilitarse
Sobre Alma, expresó: "Es todo para mí. Mi hija tiene mucha admiración por mí y me ve como un referente, pero con ella no hablo de música, en casa soy papá. Al artista lo dejo en la puerta de la casa. Miramos tele, jugamos a las cartas, nos divertimos como niños. Disfruto esos momentos porque antes, en mis momentos más difíciles, no podía estar presente. Hoy sí, me levanto a las seis para llevarla al colegio, la voy a ver jugar al hockey, compartimos".
"Yo capaz buscaba el amor en algunas relaciones que he tenido y el amor incondicional lo tenía muy cerquita y no me daba cuenta", reflexionó sobre la importancia que Alma tiene en su vida.