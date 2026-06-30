Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 30 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 30 de junio
El dólar blue opera este martes 30 de junio en el mercado informal con una leve baja. Su cotización se ubica en $1490 para la compra y $1510 para la venta, lo que representa una variación negativa del -0,33%.
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Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial alcanzó su valor más alto de 2026 y acumuló una suba cercana al 5% en junio. Cuál es el más conviene.
Cuál dólar conviene hoy
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Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos
La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.
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Sin cambios en el oficial, los dólares paralelos cerraron sin tendencia definida
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
00:05 | 29/06/2026
Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial
Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.
18:04 | 28/06/2026
El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato
La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.
12:35 | 28/06/2026
Cuánto cotiza el dólar oficial y los paralelos este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
10:07 | 27/06/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:08 | 26/06/2026
Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda
La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.
19:59 | 26/06/2026
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
09:42 | 26/06/2026
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria
06:18 | 26/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:51 | 25/06/2026
Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza
De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.
13:25 | 25/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.
Valor máximo en julio
11:42 | 25/06/2026
Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero
Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.