Los aficionados bosnios llevan la pasión del Mundial a un restaurante de California

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Bosnia y Herzegovina vs Qatar - Estadio Seattle, Seattle, Washington, EEUU - 24 de junio de 2026. Hinchas de Bosnia y Herzegovina celebran

Con canciones folclóricas a todo volumen y salchichas cevapi chisporroteando en la terraza, el restaurante Euro Grill se ha convertido en el hogar ‌de los hinchas de Bosnia en ‌el norte de California antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Estados Unidos.

El único restaurante bosnio de South Bay ha vivido un auge por el Mundial, con clientes hambrientos que daban buena cuenta de carnes especiadas y burek el martes, mientras otros hacían fila fuera del local esperando una mesa.

Los hinchas que han viajado desde lejos hasta este rincón de la apacible Santa Clara encuentran allí una comunidad bosnia ya ​consolidada, con unas 10.000 personas ⁠viviendo en la región, según residentes locales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Muchos, como Aida Sibic, se reasentaron como refugiados ‌de las guerras balcánicas de la década de 1990, y ahora ⁠apenas pueden creer que la selección nacional vaya a ⁠jugar el miércoles a pocos kilómetros, en el Estadio Bahía de San Francisco, contra los coanfitriones.

"Ni en mis sueños más locos", dijo a Reuters Sibic, residente de Gilroy. "Es bastante ⁠surrealista estar aquí para vivir esto, la emoción. Hay gente que llega en ​avión desde todo el país, incluso desde Bosnia y desde otros ‌países europeos".

Sibic era una niña cuando llegó ‌a San Francisco en 1995, parte de una familia que no tenía "prácticamente nada ⁠a su nombre" tras huir de la guerra.

Muchos en la comunidad tienen historias de origen similares.

El propietario de Euro Grill, Ramiz Avdic, llegó a California a comienzos de siglo, después de haber pasado tiempos sombríos durante el asedio de casi cuatro años de Sarajevo ​tras la desintegración ‌de Yugoslavia.

Avdic tomó las armas para defender Bosnia y estuvo a punto de perder una pierna por una granada, pero un cirujano hábil logró salvarla.

"Fueron tiempos oscuros, pero ahora es distinto. Todos apoyamos a la selección de Bosnia. Todo el mundo es bienvenido a mi 'sala de estar'", dice, en referencia ⁠a su restaurante.

RESILIENCIA BOSNIA

Los hinchas dicen que los bosnios tienen resiliencia, desarrollada ante la adversidad, y que esas mismas cualidades sostienen al equipo, que ha alcanzado por primera vez la fase eliminatoria del Mundial.

"Nuestra gente ha superado muchísimo sólo para estar aquí. Hay jugadores que nacieron fuera de Bosnia y que eligen jugar por el país. Y eso forma parte de ese orgullo bosnio, ya sabes, de representar a la nación que ha superado tanto", dijo Sibic.

Los bosnios han ‌acudido en gran número a sus partidos del Mundial, impulsados por una orgullosa diáspora radicada en Estados Unidos que supera las 300.000 personas.

Ninguno de los bosnio-estadounidenses presentes en Euro Grill dijo sentir conflicto por apoyar a Bosnia contra Estados Unidos, aunque sí expresaron gratitud hacia el país coanfitrión.

"Es el país de origen contra la patria de acogida", dijo Sibic. "Estados Unidos nos ‌recibió. Construimos un hogar aquí".

Armin Basic, un bosnio afincado en Alemania, ha acumulado muchas millas siguiendo al equipo, y el miércoles llevará a su tío, de Nueva Jersey, al partido.

Según Basic, Bosnia, ‌con una población de ⁠unos tres millones de habitantes, es un país pequeño, pero sus hinchas pueden hacer mucho ruido.

"Tenemos una afición enorme, y está por todo ​el mundo. No creo que esté haciendo algo inusual", dijo sobre sus extensos viajes.

"Es algo bosnio que hacemos. Queremos apoyar a nuestra gente sin importar adónde vaya".

Con información de Reuters