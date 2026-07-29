Príncipe Enrique y otros se enfrentan a factura judicial multimillonaria tras demanda al Daily Mail

Juicio en Londres por la demanda interpuesta por el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros contra el Daily Mail por el espionaje telefónico.

El príncipe Enrique y otros demandantes de alto perfil se enfrentan a tener que pagar ‌millones de dólares en ‌concepto de costos judiciales a Associated Newspapers tras haber perdido sus demandas por violación de la privacidad contra la editora del Daily Mail, según se dio a conocer el miércoles en el Tribunal Superior de Londres.

Un juez de esta corte falló este mes de forma contundente en ​contra del hijo ⁠menor del rey Carlos, del cantante Elton John y ‌otras cinco personalidades británicas, desestimando las acusaciones de ⁠que las publicaciones del Mail ⁠hubieran llevado a cabo actividades ilegales generalizadas, como las escuchas telefónicas.

Associated afirmó que fue una victoria aplastante para su periódico ⁠y sus periodistas, y "para la libertad de prensa ​en general", mientras que el príncipe ‌calificó la sentencia de "encubrimiento total ‌y evidente".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una vista celebrada el miércoles para determinar ⁠qué parte de los costos judiciales del Mail deben pagar los demandantes, el abogado de Associated, Antony White, argumentó que debían hacerlo "sobre la base de la indemnización", ​es decir, ‌cubriendo los gastos de la otra parte sin tener que demostrar que son proporcionados.

El tribunal tuvo conocimiento de que Associated había incurrido en unos gastos legales de 34,5 millones de libras esterlinas (45,8 ⁠millones de dólares), mientras que Enrique y los demás demandantes solo cuentan con una póliza de seguro que cubre 16 millones de libras.

En un ataque mordaz contra la demanda —que, según él, fue diseñada para crear "un festín de litigios" contra Associated—, White argumentó que se formularon acusaciones "flagrantes", graves y de amplio ‌alcance sin pruebas que las respaldaran, lo que había incrementado sus costos.

También afirmó que la declaración de Enrique tras la sentencia constituye un abuso de su posición y de su condición de celebridad. "Fue totalmente inapropiado e irrazonable", afirmó White. ‌Associated indicó que solicita un pago provisional de 10 millones de libras.

Nicholas Bacon, el abogado de los demandantes, señaló en ‌sus alegaciones que ⁠la factura legal de Associated, de 34,5 millones de libras, es "desorbitada", ya que supera con ​creces el presupuesto acordado, y que es evidente que existe un déficit respecto al nivel de garantía con el que cuentan.

(1 dólar = 0,7527 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)