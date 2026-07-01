Un jugador de Suecia hincha por Argentina y sorprendió en el Mundial 2026: "Fui a un banderazo"

Un futbolista de la Selección de Suecia habló después de la eliminación del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en una entrevista en la que reveló su fanatismo por la Selección Argentina. Más allá de la caída ante Francia por 3 a 0 en el duelo correspondiente a 16avos de final, el jugador habló del equipo por el que alentará de ahora en más en la Copa del Mundo. Por supuesto, sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre el equipo que dirige Lionel Scaloni y tiene como máxima figura a Lionel Messi.
Quién es el jugador de Suecia fanático de la Selección Argentina que fue a un banderazo
"Si me preguntas, diré Argentina", esbozó Elliot Stroud cuando en ESPN le consultaron sobre cuál será su seleccionado a seguir a partir de ahora. A su vez, describió a los argentinos en pocas palabras: "Muy apasionados, les encanta el fútbol y creo que se ve en la Copa del Mundo y los clubes". Por último, el futbolista contó que fue a un banderazo y presenció algo "increíble". "Mi familia estaba cerca y luego supimos que había una base de argentinos a la vuelta de la esquina y fuimos a visitar para ver cómo era. Fue una experiencia nueva y genial de algo que no estoy acostumbrado".
El lateral izquierdo de 24 años fue partícipe de los cuatro encuentros representando a su país y no convirtió goles ni brindó asistencias. En cuanto a su carrera, la inició su camino en el IK Oddevold en la segunda división del fútbol sueco, club con el que ascendió a la máxima categoría. A su vez, consiguió el título de liga en 2025 y la Copa de Suecia 2026, pero ya con el Mjällby de su país al que arribó en 2023.
Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming
El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde
Para este compromiso, entonces, se perfilan desde el arranque Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.