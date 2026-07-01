Un jugador de Suecia hincha por Argentina y sorprendió en el Mundial 2026: "Fui a un banderazo"

Un jugador de Suecia hincha por Argentina y sorprendió en el Mundial 2026

Un futbolista de la Selección de Suecia habló después de la eliminación del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en una entrevista en la que reveló su fanatismo por la Selección Argentina. Más allá de la caída ante Francia por 3 a 0 en el duelo correspondiente a 16avos de final, el jugador habló del equipo por el que alentará de ahora en más en la Copa del Mundo. Por supuesto, sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre el equipo que dirige Lionel Scaloni y tiene como máxima figura a Lionel Messi.

Quién es el jugador de Suecia fanático de la Selección Argentina que fue a un banderazo

"Si me preguntas, diré Argentina", esbozó Elliot Stroud cuando en ESPN le consultaron sobre cuál será su seleccionado a seguir a partir de ahora. A su vez, describió a los argentinos en pocas palabras: "Muy apasionados, les encanta el fútbol y creo que se ve en la Copa del Mundo y los clubes". Por último, el futbolista contó que fue a un banderazo y presenció algo "increíble". "Mi familia estaba cerca y luego supimos que había una base de argentinos a la vuelta de la esquina y fuimos a visitar para ver cómo era. Fue una experiencia nueva y genial de algo que no estoy acostumbrado".

El lateral izquierdo de 24 años fue partícipe de los cuatro encuentros representando a su país y no convirtió goles ni brindó asistencias. En cuanto a su carrera, la inició su camino en el IK Oddevold en la segunda división del fútbol sueco, club con el que ascendió a la máxima categoría. A su vez, consiguió el título de liga en 2025 y la Copa de Suecia 2026, pero ya con el Mjällby de su país al que arribó en 2023.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Elliot Stroud, jugador de Suecia, mostró su pasión por la Selección Argentina

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Para este compromiso, entonces, se perfilan desde el arranque Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.