Femicidio de Agostina Vega: la Justicia endureció la situación de los tres acusados

La investigación del caso Agostina Vega tuvo un nuevo avance tras la decisión del fiscal Raúl Garzón de dictar la prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos en la causa por el crimen que conmocionó a la capital de Córdoba.

La medida alcanza a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años, y a su amigo Osvaldo Fassetta y la dueña del Ford Ka donde fue trasladado el cuerpo, Soledad Andreani. Ambos permanecen imputados por el delito de encubrimiento agravado.

La prisión preventiva fue adoptada a poco más de un mes del crimen y deja a la vista la hipótesis de la Fiscalía sobre el grado de participación de cada uno de los acusados. La disposición de la medida señala que existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación en los tres casos.

En este marco, la investigación continúa reuniendo pruebas y avanzando hacia una futura instancia de juicio oral. La única detenida cuya situación procesal todavía no fue definida es Marianela Palmero, la pareja de Barrelier, quien también está imputada por encubrimiento agravado.

Las imputaciones sobre Barrelier, Fassetta, Andreani y Palmero

Barrelier enfrenta la acusación más grave del expediente. El fiscal lo considera presunto autor de un homicidio triplemente calificado, agravado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

De comprobarse esos cargos durante el proceso judicial, podría afrontar la pena de prisión perpetua.

Fassetta, quien residía en la vivienda donde se habría cometido el crimen y Andreani, la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima, continuarán detenidos bajo la imputación de encubrimiento agravado.

En simultáneo, la Fiscalía debe resolver un pedido de excarcelación presentado por la defensa de Fassetta.

Sobre Palmero, los investigadores todavía están analizando su presunta intervención en el caso. Se sospecha que podría haber estado involucrada en los momentos posteriores al crimen.

La familia de Agostina será querellante en la causa

El expediente sigue incorporando pruebas con el objetivo de reconstruir cada una de las etapas del crimen y de establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados. La investigación, encabezada por el fiscal Garzón desde el inicio del caso, reúne hasta el momento peritajes, análisis de comunicaciones telefónicas, testimonios y otras evidencias.

La mamá de Agostina, Melisa Heredia, fue aceptada como querellante en la causa, lo que le permitirá participar activamente del proceso judicial junto a su representación legal. Hace unos días la mujer expresó públicamente el profundo impacto que dejó el asesinato de su hija y reclamó que todos los responsables reciban la máxima condena prevista por la ley.