Afuera del Tedeum, Villarruel mira las internas de LLA y no se baja del 2027

Victoria Villarruel no se reencontrará con Javier Milei en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires. Marginada del gobierno, la Vicepresidenta observa las disputas internas del gobierno de su compañero de fórmula y continúa observando el 2027 electoral con la ambición de una candidatura nacional.

Fuentes cercanas a la Vicepresidenta, consultadas por El Destape, desconocieron si Villarruel fue invitada o si realizará otra actividad. Sin embargo, otras voces que tienen trato con la titular del Senado sostienen que no fue convocada. En el tedeum del año pasado, Milei le negó el saludo. Por ahora, la única vez que los ex compañeros de fórmula coincidieron en este 2026 fue en la inauguración del inicio de sesiones ordinarias del Congreso.

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En esa oportunidad, el líder de LLA había adelantado que al gobierno se iba regir bajo "la moral como política de Estado". Sin embargo, la saga de revelaciones sobre las presuntas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, paralizaron la gestión del Ejecutivo y Legislativo y profundizaron las internas en el oficialismo.

Las últimas semanas fueron protagonizadas por las tensiones entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este último, un hombre de Karina Milei. Mientras tanto, la gran hermana del oficialismo decidió marginar a la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich, de las reuniones de la mesa política. La ex ministra es una de las pocas voces públicas que cruzaron públicamente a Adorni, por lo menos, dentro del dispositivo oficialista.

Al igual que Bullrich, Villarruel también rechaza al cuestionado jefe de Gabinete y hasta se negó a que la sentaran junto a el en la misa de homenaje al Papa Francisco. Así las cosas, la Vice mira los combates de la cúpula del gobierno de la motosierra. "Los ve de afuera, casi sabiendo que en algún momento esto iba a suceder", señalaron voces que la conocen.

Habida cuenta que llegó al gobierno junto a Milei pero se encuentra afuera del espacio, Villarruel busca ser sigilosa respecto a sus movimientos con miras a 2027. Semanas atrás, un dirigente de la Cuarta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, Norberto Delgado, había afirmado ser armador de la Vice en esa región bonaerense. "Se autoproclaman solos", se quejaron desde las inmediaciones, descartándole representación al ex candidato a intendente de Junín por LLA.

Este viernes, Villarruel recibió a los senadores de Santa Cruz José María Carambia y Natalia Gadano, quienes a su vez trajeron a los legisladoras provinciales Adriana Nieto y Fabiola Loreiro. "La Vicepresidente recibe y se reúne a diario con todos los senadores de la Cámara", se limitaron a explicar desde su entorno.

En abril, la Vice fue recibida en Santa Cruz por Carambia y Gadano, ambos lanzados a la candidatura a gobernador y a intendenta de Caleta Olivia, respectivamente. Ante la consulta de los periodistas locales sobre qué hará en el 2027 electoral, la Vice respondió que era "muy temprano para afirmar algo así".

Meses atrás, voces que conocen a Villarruel afirmaban que la posibilidad de ir la gobernación bonaerense estaba arriba de la mesa. Hoy, las mismas fuentes suben la apuesta. "Va a jugar a nivel Nacional, por lo menos esa es la intención", concluyeron.