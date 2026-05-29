Es como Hollywood pero en Microcentro: el proyecto que tuvo a Gasalla de "padrino" y unió a Lali con Francella

Una de las particularidades que distinguen la Avenida Corrientes de otras avenidas del país, y la acercan con el glamour de Hollywood, está al alcance de todos los transeúntes que la frecuentan, aunque son muy pocos quienes se detienen en ella. Se trata del famoso paseo de las "Estrellas de la Calle Corrientes", el equivalente porteño al Walk of Fame de Hollywood que comenzó en 2016 y tiene una rica historia de homenaje a los artistas argentinos.
El proyecto del paseo de las "Estrellas de la Calle Corrientes" empezó en 2016 con 100 estrellas elegidas por votación popular y con el recordado Antonio Gasalla como el primer homenajeado. Actualmente se estima que hay más de 120 estrellas distribuidas entre Callao y Esmeralda, además de la cuadra del Teatro Maipo.
La elección de la Calle Corrientes no fue casual. La avenida ya tenía desde hacía décadas el apodo de “la calle que nunca duerme” por su intensa vida nocturna, sus teatros, cafés, librerías y pizzerías abiertas hasta la madrugada. Desde los años 30 fue considerada el corazón cultural de Buenos Aires y muchas veces comparada con Broadway. El proyecto tomó inspiración directa del famoso Paseo de la Fama de Hollywood: estrellas incrustadas en la vereda con nombres de artistas célebres.
La primera gran tanda incluyó 100 figuras elegidas mediante votación popular. El objetivo era mezclar distintas generaciones y disciplinas: teatro, cine, televisión, humor, música y tango. Entre los primeros homenajeados estuvieron Antonio Gasalla, Alberto Olmedo, Tato Bores, Charly García y Gustavo Cerati. Uno de los datos más recordados es que la primera estrella colocada fue la de Gasalla, considerado durante años uno de los grandes símbolos teatrales de Corrientes. Después comenzaron a sumarse nuevas figuras casi todos los años. En 2017, por ejemplo, se inauguró la estrella de Marcelo Tinelli frente al Teatro Metropolitan.
Si bien no existe un listado oficial de cuántos y quiénes son todos los homenajeados en el paseo de las "Estrellas", entre los artistas figuran:
- Antonio Gasalla
- Moria Casán
- Guillermo Francella
- Ricardo Darín
- Susana Giménez
- Mirtha Legrand
- Marcelo Tinelli
- Tini Stoessel
- Lali Espósito
- Romina Yan
- Alberto Olmedo
- Jorge Porcel
- Tato Bores
- Gerardo Sofovich
- Juan Carlos Calabró
- Charly García
- Gustavo Cerati
- Luis Alberto Spinetta
- Pappo
- Sandro
- Palito Ortega
- Pimpinela
- Nacha Guevara
- China Zorrilla
- Norma Aleandro
- Graciela Borges
- Héctor Alterio
- Julio Chávez
- Adrián Suar
- Arturo Puig
- Mercedes Morán
- Pepe Soriano
- Georgina Barbarossa
- Hugo Arana
- Astor Piazzolla
- Aníbal Troilo
- Roberto Goyeneche
- Osvaldo Pugliese
- Mariano Mores
- Raúl Lavié
- Carlos Gardel
- Tita Merello
- Enrique Pinti
- Les Luthiers
- María Elena Walsh
- Leonardo Favio
- Facundo Cabral
- Carlitos Balá
- Pepe Biondi
- Hugo Midón
- Tito Cossa
- Jorge Guinzburg
- Sergio Renán
- Coca Sarli
- Beba Bidart
- Marilina Ross
Quién fue el último famoso en recibir una estrella en el paseo de la fama de Avenida Corrientes
En el Día Mundial de Drácula, el reconocido actor Pepe Cibrián fue homenajeado en la avenida Corrientes, sobre su propia estrella, en distinción a una trayectoria marcada por el aporte a la cultura porteña. Entre las obras más emblemáticas de su trayectoria se encuentra “Drácula, el musical”, que hace 35 años transformó la escena local y convocó a más de 4 millones de espectadores.
Tras el descubrimiento de la estrella, comenzó una performance coreográfica en el mismo lugar, protagonizada por bailarines y concluyó con la interpretación en vivo del dúo final a cargo de Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde. El vínculo de Cibrián con la cultura porteña ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria. En 2014 presentó Mireya, un musical de tango producido en conjunto con el Complejo Teatral de Buenos Aires, que tuvo funciones en el Teatro Presidente Alvear y se convirtió en la última gran producción realizada en la sala antes de su restauración.
La relación de Cibrián con el Teatro San Martín también dejó una marca histórica. En 1989 estrenó allí Invasiones inglesas, con música de Luis María Serra, que recibió el Premio Argentores como mejor musical y que ocupó la sala Martín Coronado durante dos temporadas.