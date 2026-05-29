Es como Hollywood pero en Microcentro: el proyecto que tuvo a Gasalla de "padrino" y unió a Lali con Francella

El proyecto que tuvo a Gasalla de "padrino" y unió a Lali con Francella.

Una de las particularidades que distinguen la Avenida Corrientes de otras avenidas del país, y la acercan con el glamour de Hollywood, está al alcance de todos los transeúntes que la frecuentan, aunque son muy pocos quienes se detienen en ella. Se trata del famoso paseo de las "Estrellas de la Calle Corrientes", el equivalente porteño al Walk of Fame de Hollywood que comenzó en 2016 y tiene una rica historia de homenaje a los artistas argentinos.

El proyecto del paseo de las "Estrellas de la Calle Corrientes" empezó en 2016 con 100 estrellas elegidas por votación popular y con el recordado Antonio Gasalla como el primer homenajeado. Actualmente se estima que hay más de 120 estrellas distribuidas entre Callao y Esmeralda, además de la cuadra del Teatro Maipo.

La estrella a Gustavo Cerati, uno de los artistas fundamentales del rock argentino.

La elección de la Calle Corrientes no fue casual. La avenida ya tenía desde hacía décadas el apodo de “la calle que nunca duerme” por su intensa vida nocturna, sus teatros, cafés, librerías y pizzerías abiertas hasta la madrugada. Desde los años 30 fue considerada el corazón cultural de Buenos Aires y muchas veces comparada con Broadway. El proyecto tomó inspiración directa del famoso Paseo de la Fama de Hollywood: estrellas incrustadas en la vereda con nombres de artistas célebres.

La primera gran tanda incluyó 100 figuras elegidas mediante votación popular. El objetivo era mezclar distintas generaciones y disciplinas: teatro, cine, televisión, humor, música y tango. Entre los primeros homenajeados estuvieron Antonio Gasalla, Alberto Olmedo, Tato Bores, Charly García y Gustavo Cerati. Uno de los datos más recordados es que la primera estrella colocada fue la de Gasalla, considerado durante años uno de los grandes símbolos teatrales de Corrientes. Después comenzaron a sumarse nuevas figuras casi todos los años. En 2017, por ejemplo, se inauguró la estrella de Marcelo Tinelli frente al Teatro Metropolitan.

Si bien no existe un listado oficial de cuántos y quiénes son todos los homenajeados en el paseo de las "Estrellas", entre los artistas figuran:

Antonio Gasalla

Moria Casán

Guillermo Francella

Ricardo Darín

Susana Giménez

Mirtha Legrand

Marcelo Tinelli

Tini Stoessel

Lali Espósito

Romina Yan

Alberto Olmedo

Jorge Porcel

Tato Bores

Gerardo Sofovich

Juan Carlos Calabró

Charly García

Gustavo Cerati

Luis Alberto Spinetta

Pappo

Sandro

Palito Ortega

Pimpinela

Nacha Guevara

China Zorrilla

Norma Aleandro

Graciela Borges

Héctor Alterio

Julio Chávez

Adrián Suar

Arturo Puig

Mercedes Morán

Pepe Soriano

Georgina Barbarossa

Hugo Arana

Astor Piazzolla

Aníbal Troilo

Roberto Goyeneche

Osvaldo Pugliese

Mariano Mores

Raúl Lavié

Carlos Gardel

Tita Merello

Enrique Pinti

Les Luthiers

María Elena Walsh

Leonardo Favio

Facundo Cabral

Carlitos Balá

Pepe Biondi

Hugo Midón

Tito Cossa

Jorge Guinzburg

Sergio Renán

Coca Sarli

Beba Bidart

Marilina Ross

Quién fue el último famoso en recibir una estrella en el paseo de la fama de Avenida Corrientes

En el Día Mundial de Drácula, el reconocido actor Pepe Cibrián fue homenajeado en la avenida Corrientes, sobre su propia estrella, en distinción a una trayectoria marcada por el aporte a la cultura porteña. Entre las obras más emblemáticas de su trayectoria se encuentra “Drácula, el musical”, que hace 35 años transformó la escena local y convocó a más de 4 millones de espectadores.

Tras el descubrimiento de la estrella, comenzó una performance coreográfica en el mismo lugar, protagonizada por bailarines y concluyó con la interpretación en vivo del dúo final a cargo de Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde. El vínculo de Cibrián con la cultura porteña ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria. En 2014 presentó Mireya, un musical de tango producido en conjunto con el Complejo Teatral de Buenos Aires, que tuvo funciones en el Teatro Presidente Alvear y se convirtió en la última gran producción realizada en la sala antes de su restauración.

La relación de Cibrián con el Teatro San Martín también dejó una marca histórica. En 1989 estrenó allí Invasiones inglesas, con música de Luis María Serra, que recibió el Premio Argentores como mejor musical y que ocupó la sala Martín Coronado durante dos temporadas.