Causa Vialidad: la Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves los recursos extraordinarios de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

La ex mandataria debe cumplir con un decomiso por $684.990.350.139,86, que forma parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, por la que se encuentra bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes de Báez, ex dueño de Austral Construcciones.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

“El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto. Para el magistrado, es un “ilícito comprobado” con una condena firme. Los mismos generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Por otra parte, Hornos concluyó que ya hubo una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa sobre los bienes de Máximo y Florencia y que las defensas sólo expresaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.

En cambio, Borinsky consideró inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a sus hijos y a determinadas empresas de Báez. Estos son inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar bienes alcanzados.

Son diez departamentos en Mitre 535, Río Gallegos, Santa Cruz y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia. Y en cuanto a los bienes de Báez, de inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Con información de Noticias Argentinas