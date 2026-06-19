Con la salida de Raiver, Bullrich suma un dirigente propio en Diputados

Este mediodía, Adrián Ravier fue anunciado como nuevo vocero presidencial. Su banca de diputado por la provincia de La Pampa será ocupada por Martín Matzkin, dirigente que responde a Patricia Bullrich, jefa de la bancada de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

La Vocería Presidencial fue el cargo que ocupó Manuel Adorni desde diciembre de 2023 hasta su designación como Jefe de Gabinete. Si bien se esperaba que cumpliera la misma función, el ministro coordinador fue muteado por sus dificultades para explicar sus presuntas irregularidades patrimoniales, que derivaron en contradicciones al Congreso.

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En la previa a las dos semanas en las que, tanto en Diputados como en el Senado, buscarán interpelar a Adorni, el presidente Javier Milei reaccionó y comenzó lo que se podría leer como un corrimiento progresivo del jefe de Gabinete caído en desgracia.

El designado para la Vocería fue Ravier. El economista, titular de LLA en La Pampa, entró a la Cámara de Diputados en 2025, luego de que la lista del mileísmo perdiera por poco las elecciones legislativas ante el peronismo que gobierna la provincia.

"Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Adrián. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días", expresó Bullrich, evidenciando la parálisis del Ejecutivo que comandan Javier y Karina Milei, por la obstinación de estos en defender -y mantener- al Jefe de Gabinete.

Quién es Martín Matzkin

La segunda de la lista de LLA por La Pampa era Adriana García del PRO, pero por cupo de género le corresponde a Matzkin, que, según los medios pampeanos, es apodado "el Facha". El futuro diputado se desempeña como de subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa de la Secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.

Matzkin recaló en el Ministerio de Seguridad y en LLA por obra y gracia de Bullrich. Al igual que la senadora, tuvo como estación previa el PRO. Sin embargo, los medios pampeanos le reconocen un pasado peronista. No es descabellado, ya que es sobrino de Jorge Matzkin, ex ministro del interior de Carlos Menem.

En 2017, el entonces presidente Mauricio Macri había designado a Matzkin como representante del Estado Nacional ante el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. Fuentes cercanas a la senadora a El Destape, había sido uno de los armadores de la campaña presidencial de Bullrich en el interior del país en 2023.

De las boletas de Juntos por el Cambio que lideró Bullrich, surgieron varios de los nombres que siguieron a la senadora en el éxodo del PRO a LLA. Hoy, que es mirada con desconfianza por la Casa Rosada por no sumarse a la defensa de Adorni, la ex ministra suma un nuevo integrante a su tropa legislativa.