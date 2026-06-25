Crece la ilusión en la Fórmula 1: los antecedentes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Colapinto correrá este fin de semana en Spielberg.

Desde su irrupción en la Fórmula 1, Franco Colapinto ha tenido que afrontar circuitos que no había llegado a conocer en las divisiones inferiores, mientras que otros ya era viejos conocidos. De hecho, esta temporada debió tener sus primeras experiencias en algunos trazados, como Shanghái, donde curiosamente consiguió su primer punto para Alpine, aunque su rendimiento ha sido mejor en circuitos conocidos.

Justamente, el Red Bull Ring es uno de esos trazados en los que ya compitió el piloto argentino, quien rescató buenos resultados en la sede del Gran Premio de Austria. La primera presentación de Colapinto en Spielberg se dio en la F3 del 2022, ocasión en la que obtuvo el tercer escalón del podio en la carrera sprint con Van Amersfoort Racing, mientras que quedó sexto en la carrera principal del día siguiente.

Ya con los colores de MP Motorsport, el pilarense volvió a correr en Austria al año siguiente, todavía dentro de la F3, y los resultados se mantuvieron bastante bien. Si bien no pudo llegar a los puntos en la sprint, “Fran” fue cuarto en la cita del domingo, por lo que volvió a estar presente en la zona de puntos, algo que se mantuvo en 2024, año de su debut en la F2 y, también, de su arribo a la máxima categoría.

Unas fechas antes de que se concrete su pase a Williams para reemplazar a Logan Sargeant, Colapinto había quedado al borde de los puntos en la sprint, pero sumó su tercer podio en la F2 en la carrera principal. Tras haber quedado cuarto en la clasificación, el argentino aprovechó las caídas de Dennis Hauger y Joshua Dürksen y cruzó la línea de meta en el segundo puesto, 4.2 segundos detrás de Gabriel Bortoleto.

Ahora bien, en cuanto a su rendimiento dentro de la F1, los antecedentes no favorecen demasiado al pilarense, que apenas tuvo una participación en el Red Bull Ring. En la temporada pasada, Colapinto quedó decimoquinto en el GP de Austria, resultado derivado no solo de su período de adaptación, sino también del mal momento de Alpine, que ha mejorado considerablemente con el A526 y la motorización de Mercedes en este 2026.

Así celebró el argentino su podio en F2.

Horarios del GP de Austria 2026 de F1

Tras el GP de Barcelona, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Red Bull Ring, donde se disputará el Gran Premio de Austria entre el 26 y 28 de junio por la octava fecha. A continuación, los días y horarios: