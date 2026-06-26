Irán insiste en su derecho a controlar la navegación en el estrecho de Ormuz

El petrolero JORYA navega en el mar cerca de la costa de Omán, visto desde Musandam, Omán

Irán reafirmó el viernes su derecho a controlar la navegación en el estrecho de Ormuz y advirtió a los países del golfo Pérsico contra alinearse con Estados Unidos, un día después de que un ataque contra un buque ‌cerca de Omán pusiera de relieve la fragilidad de ‌un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Irán.

Teherán respondía a lo que calificó de declaración conjunta "intervencionista, irresponsable y provocadora" de Estados Unidos y seis países del golfo Pérsico que rechazaba la insistencia de Irán en que podía cobrar peajes a los buques que transitaran por el estrecho.

"No se puede garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz bajo arreglos ambiguos, rutas paralelas o una toma de decisiones que no tenga en cuenta el papel de Irán como Estado ribereño", dijo en la red social X el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi.

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Los precios del petróleo seguían bajando el viernes, pese a las interpretaciones contradictorias del acuerdo provisional de ​la semana pasada entre Irán y Estados ⁠Unidos y a una desaceleración del tráfico por el estrecho, por donde suele pasar una quinta parte de los suministros mundiales ‌de petróleo y gas natural licuado.

Saudi Aramco reanudó el viernes las cargas de crudo en su terminal ⁠de Ras Tanura, en el golfo Pérsico, el mayor puerto petrolero del mundo, ⁠tras una paralización de casi cuatro meses, mostraron datos de transporte marítimo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio —al concluir una gira por la región para tranquilizar a unos aliados regionales inquietos por el pacto provisional—, dijo el jueves a periodistas que si Irán amenazaba o ⁠bloqueaba buques en el estrecho, "vamos a tener un problema".

En su declaración conjunta, Rubio y el Consejo de Cooperación del Golfo ​Pérsico pidieron una "navegación libre, incondicional y sin restricciones" en el estrecho de Ormuz, sin peajes ‌ni "intentos de ejercer control", y dijeron que una paz duradera debe ‌abordar los misiles balísticos, los drones y el apoyo de Irán a grupos aliados.

IRÁN ADVIERTE CONTRA "POLÍTICAS HOSTILES E INTERVENCIONISTAS"

El Ministerio ⁠de Relaciones Exteriores de Irán respondió el viernes diciendo que la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico era la fuente de inseguridad y división regional, y afirmó que el estrecho debería ser administrado por Teherán y Omán de conformidad con los términos del acuerdo provisional.

"Advertimos contra la continuación de políticas hostiles e intervencionistas en la región", dijo.

Teherán asumió el control efectivo de la vía marítima después de ​que ataques estadounidenses e ‌israelíes contra Irán el 28 de febrero desencadenaran la guerra, perturbando los flujos de petróleo y sacudiendo los mercados mundiales de energía y la economía en general.

La taiwanesa Evergreen Marine dijo el viernes que su buque Ever Lovely, con bandera de Singapur, había sido alcanzado cerca de Omán el jueves por un "objeto desconocido" mientras seguía una ruta recomendada por la agencia naval británica UKMTO.

Nadie resultó herido en el incidente y el buque reanudó posteriormente su travesía para salir ⁠del estrecho.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que Irán había disparado contra el buque, mientras que la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —creada por Teherán para gestionar las solicitudes de los buques para transitar por el estrecho— dijo que el paso por rutas no autorizadas sería "responsabilidad del propietario, el operador y el comandante del buque".

No hubo comentarios inmediatos del Gobierno estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a comienzos de este mes que si Irán no cumplía el acuerdo provisional, incluida la reapertura del estrecho, Estados Unidos probablemente volvería a bombardear el país.

LÍBANO Y LAS INSPECCIONES NUCLEARES, ENTRE LOS PUNTOS DE FRICCIÓN

Junto con la cuestión del control del estrecho, persisten desacuerdos sobre otros elementos del ‌acuerdo marco de alto el fuego, incluidos los incentivos financieros para Irán, las inspecciones nucleares y la guerra paralela de Israel en Líbano.

El acuerdo ha abierto 60 días de conversaciones para abordar cuestiones más espinosas, incluido el programa nuclear iraní.

En Estados Unidos, la guerra pesa mucho sobre Trump antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso.

La Organización Marítima Internacional (OMI) una agencia de la ONU, suspendió temporalmente su operación para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz tras el incidente de Omán.

La OMI y Omán habían ‌anunciado a comienzos de esta semana una nueva ruta meridional a través del estrecho para evacuar a cientos de buques varados por la guerra, lo que enfureció a Teherán.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dijo el viernes que tres buques surcoreanos abandonarían el estrecho de Ormuz durante ‌el fin de semana, después de ⁠que el Ministerio de Océanos informara de que otros ocho buques surcoreanos habían salido.

Dos superpetroleros controlados por Bahri, la naviera de Arabia Saudita, estaban cargando crudo en Ras Tanura, mientras otro aguardaba en las inmediaciones, mostraron ​datos de transporte marítimo. Cada superpetrolero puede cargar hasta dos millones de barriles de petróleo.

Ras Tanura está situada en la costa oriental de Arabia Saudita, en el golfo Pérsico, al oeste del estrecho de Ormuz. Antes del conflicto solía exportar más de 5 millones de barriles diarios de crudo.

(Reporte adicional de Gram Slattery en Manama; escrito por Gareth Jones; edición de Aidan Lewis; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)