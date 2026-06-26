El comercio mundial de cocaína y metanfetamina está en auge, según un informe de la ONU

Agentes de policía permanecen junto a paquetes de droga mostrados a los medios de comunicación tras la incautación por parte de las autoridades costarricenses de más de tres toneladas de cocaína escondidas en San José, Costa Rica

​El comercio mundial de drogas ilícitas está en pleno auge, con la producción de cocaína y las incautaciones de metanfetamina en máximos históricos, según ‌reveló el viernes un informe ‌de las Naciones Unidas, que alertaba de un aumento de nuevas drogas que están llenando el vacío dejado por el colapso del suministro de heroína.

La producción de cocaína se disparó hasta alcanzar aproximadamente 4.100 toneladas métricas de producto puro en 2024, el último año del que se tienen datos, lo que supone un aumento de cuatro veces en una década, mientras que las incautaciones de metanfetamina sugieren ​que la producción está ⁠creciendo un 13% al año, según indicó la Oficina de las Naciones Unidas ‌contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su Informe Mundial sobre ⁠las Drogas anual.

"Hemos observado un aumento sin ⁠precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes", dijo en un comunicado la directora ⁠ejecutiva de la UNODC, Monica Juma.

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La producción de opio en Afganistán, ​país que durante mucho tiempo fue el principal proveedor, se ‌desplomó en 2023 después de que los ‌talibanes recuperaran el poder y la prohibieran, y no se ha recuperado ⁠desde entonces, lo que ha provocado un descenso en la oferta y el consumo de heroína, que se deriva de ella.

Sin embargo, en 2024 se registró un fuerte aumento de las notificaciones de nuevos opioides sintéticos, como los fentanilos o ​los nitazenos —aún ‌más potentes—, que podrían estar cubriendo al menos parte del vacío dejado por la caída de la oferta de heroína, especialmente en Europa, según la ONUDD.

"Los casos de opioides sintéticos clasificados como NPS (nuevas sustancias psicoactivas) notificados en los sistemas de alerta temprana aumentaron en 2023 y 2024 ⁠en la mayoría de las regiones, pero de forma más destacada en Europa, Oceanía y África, lo que sugiere una reciente diversificación por parte de los actores del mercado", señaló la UNODC.

"En América del Norte, donde el fentanilo ha desplazado en gran medida a la heroína, se registró un aumento de alrededor del 10% en el número de opioides sintéticos NPS identificados en 2024 con respecto al año anterior, mientras que ‌esa cifra se incrementó en más del 80% en Europa y en un 150% en Oceanía", señaló.

La oferta y la demanda de cocaína —esta última más difícil de estimar— siguieron aumentando con fuerza, según el informe. También se señaló que la forma de consumir cocaína ha cambiado, al tiempo que ha aumentado su pureza y han bajado los ‌precios.

"Las investigaciones cualitativas realizadas en 2024 indican una expansión del consumo de cocaína a entornos sociales más allá de la vida nocturna y su integración en las rutinas diarias, ‌junto con un repunte ⁠del consumo de 'crack' entre los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y un cambio del consumo de heroína al de 'crack'", señala el informe.

Los datos ​sobre las personas que reciben tratamiento por consumo de drogas apuntan claramente a un aumento del consumo de "crack" en Europa occidental y central a partir de 2015, añade el informe.

Con información de Reuters