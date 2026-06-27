Bélgica despierta en el Mundial con una actuación  magistral de De Bruyne ante Nueva Zelanda

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda contra Bélgica

Tras comenzar su andadura en el Mundial con dos empates poco convincentes contra Egipto e Irán, Bélgica cobró vida ‌el viernes en el ‌Mundial, con Kevin De Bruyne llevando la batuta en la victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda, que le aseguró el primer puesto del Grupo G.

Su recompensa por ganar el grupo es un enfrentamiento en los dieciseisavos de final contra uno de los ocho mejores terceros clasificados.

La decisión del seleccionador Rudi Garcia de dejar en ​el banquillo a Romelu ⁠Lukaku y depositar su confianza en Leandro Trossard abrió nuevas ‌perspectivas y oportunidades para De Bruyne, pero al pitido ⁠final los tres figuraban en el ⁠marcador.

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"Son maravillosos para una nación como la nuestra, y esta noche han estado a la altura: Leandro, De Bruyne, Lukaku… Esto es lo ⁠que los llamados 'veteranos' han hecho esta noche", dijo Garcia ​a los periodistas.

"Aún no hemos ganado nada, pero ‌hemos pasado a la siguiente fase".

Nadie ‌tuvo mayor influencia en el partido que De Bruyne, quien ⁠participó en los dos goles de Trossard y anotó el tercero de Bélgica en una magnífica actuación individual.

Los belgas atacaron sin tregua desde el primer pitido y ya les habían anulado un ​penalti tras ‌una revisión del VAR cuando De Bruyne lanzó un córner que rebotó en un defensa y le cayó a Trossard para que lo rematara a la red.

A continuación, asistió a Trossard para que marcara su segundo gol con ⁠un pase magnífico en la segunda parte.

La vertiginosa sucesión de pases de De Bruyne dejó a la defensa neozelandesa persiguiendo sombras durante gran parte del partido y, aunque desperdició varias ocasiones claras, finalmente consiguió su gol en el minuto 66.

Trossard le pasó el balón con un toque antes de ser derribado en el borde del área, y De Bruyne ‌controló el balón para lanzar un potente disparo raso con la izquierda al segundo palo y salir corriendo para celebrarlo.

Lukaku puso el 4-1 poco después de salir del banquillo, convirtiéndose junto a De Bruyne en los primeros belgas en marcar en tres Mundiales, y su ‌compañero Alexis Saelemaekers, también suplente, anotó el quinto en el tiempo de descuento.

"Estamos muy contentos con todo el mundo. Creo que tenemos un grupo ‌fantástico en este ⁠momento", dijo Trossard.

"Todos son importantes, como se ha podido ver hoy: los jugadores que salen desde el banquillo ​también participan en los goles y las asistencias, así que, sí, solo tenemos que seguir adelante y continuar así en el próximo partido".

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)