Nueva Zelanda, decepcionada pero orgullosa tras su eliminación del Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda contra Bélgica

La andadura de Nueva Zelanda en el Mundial llegó a su fin el viernes tras la goleada por ‌5-1 sufrida ante Bélgica, ‌pero el seleccionador, Darren Bazeley, dijo sentirse orgulloso del rendimiento de sus jugadores a pesar de haber quedado últimos en el Grupo G.

Nueva Zelanda se adelantó en el marcador ante Irán antes de que los asiáticos empataran 2-2, y abrió el marcador contra Egipto antes de caer derrotada por 3-1.

Bazeley afirmó que ​la experiencia del Mundial ⁠sería muy valiosa para su plantilla.

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"Creo que, al ver el ‌sorteo y saber que jugaríamos contra ellos (Bélgica) en ⁠el último partido, probablemente se esperaba ⁠que ya tuviéramos seis puntos y que eso tal vez pudiera jugar a nuestro favor... Necesitábamos sumar puntos en los dos primeros ⁠partidos y conseguimos la oportunidad de hacerlo, pero no ​la aprovechamos", dijo Bazeley en una rueda ‌de prensa.

"Intentamos meternos de nuevo en ‌el partido; no íbamos a marcharnos de este Mundial con ⁠una derrota por 2-0, queríamos intentar marcar, intentar meternos de nuevo en el partido, pero, por desgracia, nos castigaron en varias ocasiones".

Nueva Zelanda logró recortar distancias cuando Elijah Just anotó su ​tercer gol ‌del torneo, pero Bélgica volvió a marcar dos veces más en los últimos compases para sentenciar la goleada.

"La mayoría de estos chicos volverán dentro de cuatro años y serán mejores gracias a esta experiencia; y tienen ⁠que serlo si queremos llegar a donde todos queremos, que es a la fase de eliminatorias", dijo Bazeley.

"Sin duda aprenderán de esto. Es un gran grupo de jugadores con un futuro realmente prometedor, un futuro brillante, tanto a nivel individual en sus clubes como juntos. Sin duda saldrán mejorados de esta experiencia porque les dolerá, y ‌debe dolerles, porque estamos en un Mundial y ahora nos vamos a casa".

El delantero Chris Wood, que formó parte de la selección de Nueva Zelanda en 2010, dijo que se ha producido una clara progresión durante su etapa en el equipo.

"Siempre quieres enfrentarte a ‌los mejores equipos; así es como progresas y así es como mejoras. Creo que lo demostramos contra Egipto e Irán", dijo a los periodistas.

"Subimos ‌nuestro nivel ⁠hasta ese punto, pero, por desgracia, esta noche no pudimos hacerlo frente a Bélgica. Son un equipo ​de primer nivel, pero si conseguimos que nuestros jugadores jueguen en las grandes ligas de todo el mundo, eso también nos ayudará".

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; ; editado en español por Tomás Cobos)