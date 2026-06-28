La "reforma laboral" según Techint: despidos como vendetta por perder un negocio

El Grupo Techint anunció el despido de 150 operarios de su planta de Tenaris-SIAT, en Valentín Alsina, que llevaron a cabo la terminación del gasoducto Néstor Kirchner entre otras tareas. Se trata de personal que se desempeña para la compañía desde hace más de cuatro años, pese a lo cual el conglomerado siderúrgico lo mantuvo todo ese tiempo bajo contratos a plazo fijo renovables. Las cesantías alcanzan a casi la mitad del total de trabajadores de la planta, sobre la cual pesaba la amenaza de sus propietarios de un eventual desmantelamiento tras la pérdida de la licitación por la construcción de un nuevo gasoducto asociado a Vaca Muerta.

La comunicación se concretó el jueves por parte de un gerente del grupo que encabeza Paolo Rocca y coincide con dos procesos más que golpean al personal: la vigencia de la reforma laboral a la que Techint se abrazó en sus fábricas con implementación de modificaciones de regímenes de trabajo, horarios y condiciones, y la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La empresa produce tubos de acero con costura y hasta esta semana contaba con 140 operarios efectivos y otros 200 con contratos a término, de los cuales surgió la nómina del total de despedidos.

Las cesantías se harán efectivas al inicio de julio pese a las negociaciones que había iniciado la Comisión Interna de trabajadores de la planta de Valentín Alsina y la seccional Avellaneda de la UOM para frenarlas. Los dirigentes le habían plantado a la compañía extender los contratos por otros seis meses y eventualmente aplicar un esquema de suspensiones rotativas para sostener al personal. Los gremialistas destacaron que es el mismo equipo que finalizó las obras del gasoducto Néstor Kirchner –renombrado Perito Moreno por la gestión de Javier Milei- y ayudaron a fortalecer la presencia local e internacional del grupo.

No obstante los gremialistas advierten que el ajuste de Techint no finalizará con los 150 desplazamientos. De acuerdo a lo conversado con las autoridades de la compañía –a las que El Destape intentó contactar sin éxito para obtener su versión- también están previstas reducciones de personal efectivo, cambios drásticos en los ritmos de producción, reducción en los pagos por productividad y horas extras y flexibilización de otras condiciones laborales. Uno de los responsables de implementar la reforma laboral es el secretario de Trabajo, Julio Cordero, exasesor de Legales de Techint.

Los trabajadores de Tenaris-SIAT perciben un salario equivalente a $ 6 mil la hora o casi un millón de pesos como ingreso básico, que se eleva sólo si se toman en cuenta los premios por productividad o las horas extras. En marzo la empresa había intentado una primera tanda de cien despidos que quedó en suspenso. También en esa oportunidad se lo relacionó con la pérdida de Techint de una licitación para la construcción de un gasoducto de 500 kilómetros para exportación de gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. Esa pulseada finalmente fue ganada por la firma india Welspun, que presentó una oferta 200 millones de dólares más económica que la del grupo argentino.