Gonzalo Orellana falleció a los 26 años.

En mundo de la música tropical argentina vive un día de luto por la reciente muerte de un exponente de ese género en el sur del país. El deceso se debió a un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22 el sábado 27 de junio, tras confirmarse el fallecimiento de un joven músico de 26 años en las cercanías de la localidad de Cutral Co.

La víctima fue identificada como Gonzalo Orellana, quien se desempeñaba como güirista en la escena regional, y el hecho se registró aproximadamente a las 14 a la altura del kilómetro 1.637. Orellana era un integrante activo del circuito musical de la comarca petrolera, donde ejecutaba el güiro en la agrupación Los Chama de Cristal, un conjunto dedicado a los ritmos de chamamé y cumbia campera.

El joven compartía el proyecto artístico con su padre, Marcelo Orellano, actual vocalista de la banda. Por supuesto que el deceso causó muestras de pesar entre los seguidores y colegas del género folklórico local.

De acuerdo con las primeras peritajes, un automóvil Volkswagen Polo Track que transitaba por la zona ingresó al carril opuesto por causas que las autoridades policiales intentan determinar. Esta maniobra derivó en una colisión frontal contra un camión que se desplazaba con sentido hacia Zapala y, a raíz del impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida en el lugar, mientras que el chofer del transporte de carga no presentó lesiones.

Gonzalo Orellana.

Otra muerte que afecta a la música argentina

El entorno de la cultura argentina manifestó su pesar ante el deceso de Fernando Rabih, un creador de perfil múltiple que articuló su labor en la psicología con el desarrollo de la literatura y la canción popular. Su partida fue recibida con tristeza en el ambiente de la música rioplatense, donde se destacaba por la impronta personal y analítica de sus composiciones.

Como intérprete y autor, lideró propuestas musicales volcadas a la convergencia de expresiones tradicionales y europeas, entretejiendo elementos del candombe, el tango, el flamenco y la balada. En su trayectoria resalta especialmente el trabajo compartido con el pianista Federico Mizrahi y el guitarrista Horacio Burgos, encargados de la dirección y la instrumentación que terminaron de moldear el estilo de sus proyectos.