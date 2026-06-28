Haaland acapara toda la atención, pero Costa de Marfil buscará robarle protagonismo en choque Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Curazao vs. Costa de Marfil

Erling ​Haaland acaparará toda la atención en Dallas el martes, pero Costa de Marfil espera poder destacar ‌su propio talento ofensivo ‌cuando se enfrente a Noruega en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial.

Haaland suma cuatro goles en dos partidos en el torneo y está listo para volver tras haber sido reservado en el último choque de la fase de grupos contra Francia, ​al igual que ⁠la mayoría de los titulares noruegos.

Haaland marcó dos ‌goles contra Irak en el regreso de ⁠Noruega al Mundial tras 28 ⁠años de ausencia y mostró su gran momento cuando su selección venció a Senegal para asegurar la clasificación tras ⁠solo dos partidos de la fase de grupos.

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La ​estrategia de Costa de Marfil se ‌centrará en cómo frenar a ‌Haaland, en lo que sin duda será una ⁠dura prueba para la defensa del equipo de África Occidental, que cuenta con Ousmané Diomandé, de 22 años.

Pero el seleccionador Emerse Fae también intentará que su ​equipo tome ‌la iniciativa y lleve el peso del partido ante Noruega, además de mantener a Haaland alejado del balón.

Los marfileños cuentan con buenos delanteros, liderados por el joven Yan Diomandé y Nicolas ⁠Pépé, que marcó dos goles en su último partido contra Curazao.

Hay nueve jugadores ofensivos en la convocatoria marfileña entre los que Fae puede elegir, incluido Ange-Yoan Bonny, que cambió su elegibilidad de Francia a Costa de Marfil justo antes del torneo.

"Creo que repartir los goles entre varios ‌jugadores es uno de nuestros puntos fuertes, algo que podemos aprovechar para pillar desprevenidos a nuestros rivales y ser una amenaza desde cualquier punto del campo, incluidos los jugadores que salen desde el banquillo para aportar algo ‌decisivo", afirmó Fae.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, afirmó que su decisión de dar descanso a 10 titulares contra Francia ‌fue "una obviedad", ⁠ya que el cansancio había afectado a varios de ellos.

"Es sencillo. Hicimos un balance ​tras el segundo partido contra Senegal, y toda la defensa y algunos centrocampistas estaban muy afectados", explicó.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)