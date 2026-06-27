Macri fulminó a Adorni y avisó: "El PRO va a votar la interpelación"

En medio de rumores de la salida de Manuel Adorni del Gobierno, el ex presidente Mauricio Macri apuntó contra el cuestionado jefe de Gabinete. En un encuentro del PRO en Mar del Plata, el titular del partido amarillo afirmó que sus diputados y senadores van a "votar por la interpelación" del ministro coordinador.

"Para que este cambio sea irreversible es que el partido sostiene lo que dijo desde el primer día: eso demanda que el PRO va a votar por la interpelación de Adorni en ambas Cámaras", sostuvo el líder amarillo en el marco de la gira denominada Próximo Paso.

El partido que preside Macri impulsó en el Senado, a través del titular de la bancada, Martín Goerling, un pedido de interpelación que se debatirá en comisiones el próximo miercoles 1° de julio.

En Diputados, por otra parte, el bloque que preside Cristian Ritondo no dio quórum en la sesión que pidió este martes, pero si acompañó la propuesta que había realizado el miercoles Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), que no consiguió los dos tercios.

Frente a sus dirigentes, Macri recordó su reunión en 2025 con Javier Milei en la que le expresó que "no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni", recomendación que el Presidente desoyó.

"No es que fuese un vidente sino porque la gente, para un cargo de semejante importancia, debe llegar por sus antecedentes, no por ningún tipo de lealtad ciega", machacó el ex mandatario, recordando -sin mencionarlo- que Adorni es un hombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"El PRO no cambió de opinión, mantener a Adorni destruye el cambio", señaló el ex mandatario, que consideró que los últimos capítulos de la saga de revelaciones sobre las irregularidades patrimoniales de Adorni, y su incapacidad para explicarla, "es todo lo contrario de generar confianza".

Y sentenció: "Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito en la política argentina que es apoyar todo lo que sea necesario para sacar a la Argentina adelante. Para fortalecer el cambio, que es lo que nosotros creemos y por lo que vinimos a la política"

El encuentro en Mar del Plata tuvo como oradores a Ritondo, el diputado nacional Fernando De Andreis, los intendentes Agustín Neme (General Pueyrredón) y Soledad Martínez (Vicente López), el senador bonaerense Guillermo Montenegro. También asistieron la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, entre otros.