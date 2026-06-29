No aguantó la crisis de Milei: cerró la sucursal de una histórica cervecería

Cerró una histórica cervecería.

La industria gastronómica es una de las que más está padeciendo la crisis económica del gobierno de Javier Milei y se suma a la larga lista de locales que cierran sus puertas se le suma el de una histórica cervecería.

La reconocida cadena Antares comunicó el fin de su local en Vicente López con un sentido mensaje en las redes sociales y este martes será su último día. No es el primer comercio de la empresa que baja las persianas este año, tras el fin de varios puntos de venta tanto propios como bajo la modalidad de franquicia.

"Con mucha tristeza, queremos contarles que a fin de mes cerramos nuestras puertas. Los esperamos para compartir juntos estos últimos días, para celebrar tantos momentos vividos y despedirnos como se merece", expresaron desde Antares Vicente López en su mensaje de despedida.

A modo de cierre, hubo "sorpresas" en el último fin de semana del local, tanto el viernes donde hubo una musicalización especial con DJ en una "noche de vinilos", como el sábado con el partido de la selección Argentina contra Jordania.

"Gracias de corazón por acompañarnos durante todos estos años. Por cada visita, cada brindis, cada momento compartido. Nos quedan muchos recuerdos y muchos amigos que nos dió nuestra pasión por la cerveza artesanal ¡Salud!", cerraron desde el local.

La crisis de Antares

Antares fue de las primeras cervecerías artesanales que impulsó el boom de estos locales captando al público masivo con sus bares en todo el país y los productos en muchos supermercados. Sin embargo, al ritmo de la caída de consumo que vive la Argentina de Milei, en 2026 la cervecería oriunda de Mar del Plata cayó ante la presión de la crisis económica.

Esto produjo el cierre de varios de sus bares. Por ejemplo, en abril puso fin al local de la calle 56, entre 11 y 12, en La Plata, tras más de 10 años de história. En 2024 la marca ya había retirado sus sucursales de Diagonal 74, City Bell y Ensenada por factores económicos.

En esa línea hizo lo propio el local de Mar del Plata que estaba ubicado en Bernardo de Irigoyen al 3851, entre Formosa y Matheu, que también resistió hasta abril de este año. Tras estos y estos cierres, quedan once sucursales de Antares en pie: en San Miguel, Quilmes, La Plata (tres), Pilar, Zárate, Campana, Pergamino, Plaza Houssay (cerca de la Facultad de Medicina) y Parque Patricios.