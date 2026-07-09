Para pochoclear esta tarde de feriado: cuál es la comedia ligera que arrasa en Prime Video

Elle es una película perfecta para maratonear este feriado.

Amazon Prime Video tiene un producto que tiene a todos enganchados; se trata de la serie de comedia Elle (Elle: Del mundo de Legalmente Rubia), que funciona como una precuela dentro de la franquicia cinematográfica Legally Blonde. El relato se sitúa cronológicamente seis años antes de los acontecimientos exhibidos en el largometraje original, enfocándose en la etapa escolar de Elle Woods -personaje inicialmente popularizado por Reese Witherspoon-, quien en esta producción es interpretada por la actriz debutante Lexi Minetree.

La propuesta argumental aborda la adolescencia de la protagonista durante la década de 1990 mientras cursa sus estudios secundarios en la ciudad de Seattle, describiendo los rasgos distintivos de su personalidad previos a su posterior ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Kittrell ejerce el rol de realizadora general y comparte la producción ejecutiva con Marc Platt y la propia Witherspoon.

Por otro lado, los trabajos de rodaje se iniciaron en abril de 2025, facilitando el debut del producto en la plataforma Amazon Prime Video el 1 de julio de 2026. Cabe señalar que la continuidad del proyecto se aseguró de forma anticipada en enero de 2026 con la confirmación de una segunda temporada.

El origen de este desprendimiento televisivo se vincula a la pausa en el desarrollo de la proyectada tercera entrega cinematográfica. Tras la adquisición de la firma MGM por parte de Amazon, la compañía notificó en abril de 2023 su intención de ampliar la marca, oficializando finalmente el proyecto en mayo de 2024 bajo la premisa de explorar los años formativos del personaje principal.

Elle.

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