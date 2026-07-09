Arranca la Feria del Libro infantil y juvenil en su sede histórica: días, horarios y entradas gratis.

Con más de 3000 metros cuadrados de exposición y más de 70 stands, se duplica el espacio para que el público pueda participar de diferentes actividades destinadas a las infancias, marcando un hito histórico. Con entrada libre y gratuita, ahora en el predio ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón, se celebra una nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

El evento cultural más importante del año para compartir entre grandes y chicos propone un programa ideal para disfrutar de los libros pero también con música, teatro, talleres y mucho más. Además, en el interior del predio habrá dos plazas con espectáculos permanentes para quienes estén recorriendo la Feria.

Entre el 13 y el 17 de julio, antes del receso de vacaciones de invierno, será el turno exclusivo para las visitas escolares que ingresarán con inscripción previa. “En línea con las innovaciones en las que venimos trabajando en la Fundación El Libro, estamos muy contentos de anunciar que esta nueva Feria del Libro Infantil se traslada al Centro de Convenciones. Esto nos permitirá tener más metros, más expositores, más libros y mejorar y ampliar nuestras actividades", expresó Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.

Asimismo, sumó: "Quiero resaltar el gran esfuerzo que se realiza desde la Fundación y el sector para promover el libro y la lectura desde edades más tempranas. Así que como editor infantil siento una gran felicidad y un gran orgullo formar parte de este objetivo. Tenemos muchas expectativas de que esta feria sea un éxito. Esperamos que la gente nos acompañe en esta nueva sede y seguir siendo una referencia en la oferta cultural de la ciudad, sobre todo en vacaciones de invierno”. Además informó que en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, realizada entre el 23 de abril y el 11 de mayo de este año, se duplicaron las visitas escolares por lo cual se espera alcanzar esos números en esta edición de la Feria Infantil.

Fechas y horarios para visitar la Feria del Libro Infantil u Juvenil

Fin de semana de apertura: 11 y 12 de julio, de 14 a 20 horas.

Visitas escolares (con inscripción previa obligatoria) y público general: lunes 13 al viernes 17 de julio, de 9 a 17 horas.

Público general: sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, de 14 a 20 horas.

La entrada es libre y gratuita todos los días.

Plan Chequelibros escolares: cómo aprovecharlo y qué beneficios tiene

La iniciativa que comenzó en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y que logró duplicar la asistencia de visitas escolares, se mantendrá durante la Feria Infantil, que se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires del 11 de julio al 2 de agosto. A cada alumno que ingrese con su delegación escolar, previa reserva de visita, se le hará entrega de un Chequelibro de diez mil pesos, para que puedan canjear por un ejemplar en los stands adheridos dentro del predio ferial.

Esta es una acción conjunta de la Secretaría de Educación de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro, y que también cuenta con el apoyo de los expositores de la Feria.

Arranca la Feria del Libro infantil y juvenil en su sede histórica: días, horarios y entradas gratis.

El impacto positivo que se dio como resultado en la Feria realizada en abril en el predio de La Rural fue el impulso para sostener el programa en la edición infantil: las visitas escolares crecieron un 104% respecto a 2025. El acompañamiento docente y la posibilidad de los alumnos de poder recorrer pabellones y seleccionar los diferentes