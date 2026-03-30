Carmen Barbieri se sinceró y confirmó lo que todos piensan de la crisis de Milei: "Para vivir..."

La capocómica habló sobre la realidad laboral de muchos argentinos.

La presencia de Carmen Barbieri en la mesa de La Noche de Mirtha dejó un emotivo momento en el programa. Invitada al histórico ciclo conducido por Mirtha Legrand, la artista compartió una sincera reflexión sobre su presente laboral y la manera en la que vive esta etapa de plena actividad profesional.

Durante la charla, “La Chiqui” destacó el gran momento que atraviesa Barbieri, quien continúa trabajando intensamente en distintos proyectos artísticos y televisivos. Fue entonces cuando la conductora le remarcó que estaba trabajando mucho, comentario que dio lugar a una respuesta cargada de emoción y gratitud que generó la aprobación del resto de los invitados.

Lejos de mostrarse agotada por el ritmo laboral, Carmen respondió con entusiasmo: “Agradezco a Dios, al Universo”.

La reflexión sobre la actualidad laboral

Lejos de centrarse únicamente en su situación personal, Barbieri se refirió a la realidad cotidiana de muchas personas que no pueden ejercer la profesión para la cual se prepararon. “Hay gente que tiene que trabajar para vivir de otras cosas que no les gusta”, expresó con sinceridad. Luego agregó: “Y estudiaron y son profesionales que tienen que manejar un auto o trabajar de otras cosas”, generando asentimiento y un clima de reflexión entre los presentes.

La artista remarcó entonces el privilegio que siente. “Yo agradezco que estoy trabajando. Y encima me pagan”, afirmó entre risas, dejando en claro que vive su presente con alegría y agradecimiento.

“Yo me divierto. Hago reír a la gente y encima me pagan”, cerró. La declaración provocó la risa cómplice de Mirtha Legrand, que asentía mientras escuchaba a su invitada.