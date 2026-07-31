Liliana Herrero brindará un recital solidario para apoyar la construcción de viviendas para jóvenes que superaron consumos problemáticos

La cantante Liliana Herrero encabezará el próximo domingo 9 de agosto, a las 16:45, un recital solidario en la Ciudad de Buenos Aires con un objetivo que trasciende lo artístico: recaudar fondos para el proyecto "Con Gloria Vivir", una iniciativa impulsada por Padres por Opción por los Pobres destinada a construir pequeñas viviendas en Merlo para una comunidad de jóvenes que lograron superar situaciones de consumo problemático.

El encuentro, bajo el lema "Música para construir", se realizará en Avenida Belgrano 2527 (CABA) y contará también con la participación de Pedro Rossi, Santiago Torres y Esbrújulas. La propuesta busca combinar la música popular con el compromiso social, convocando al público a colaborar con un proyecto que apunta a generar nuevas oportunidades de vida para quienes atravesaron procesos de recuperación.

El proyecto "Con Gloria Vivir" promueve la construcción de casitas que servirán como espacio de contención e inclusión para estos jóvenes, brindándoles un ámbito donde consolidar el camino recorrido y fortalecer su autonomía. Desde la organización destacan que cada entrada adquirida representa un aporte concreto para hacer realidad esta iniciativa comunitaria.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $17.000, mientras que en la sala costarán $20.000. Además, quienes deseen realizar un aporte mayor podrán adquirir una entrada solidaria por $25.000. Una vez realizada la transferencia, solicitan enviar el comprobante para reservar las localidades. También se pueden realizar consultas y reservas por WhatsApp al 11 4472-6499, con el alias FUNDACIONCYCARTE.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar de una jornada donde la música será el punto de encuentro para acompañar una causa solidaria. "Los esperamos. Gracias por difundir", expresaron desde Padres por Opción por los Pobres, con la expectativa de que el recital contribuya a seguir construyendo un futuro con más oportunidades para los jóvenes que forman parte del proyecto.