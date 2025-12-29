Cambio de planes: Vero Lozano conducirá otro histórico programa de Telefe

Vero Lozano hará un giro en su carrera en el 2026.

Los movimientos internos en Telefe empiezan a tomar forma de cara a la próxima temporada y Vero Lozano quedó en el centro de las novedades. En diálogo con SQP (América TV), la conductora habló de los cambios en su ciclo diario y confirmó que asumirá la conducción de Bake Off Argentina, despejando así las versiones que ubicaban a Wanda Nara al frente del certamen pastelero.

En la entrevista, Lozano también se refirió a la llegada de Marixa Balli a su programa tras la salida de Vicky Xipolitakis. “Yo no la robé a Marixa. Cuando se fue de LAM se especuló con que se iba a lo de Georgina Barbarossa… A mí, Fede Levrino me propuso a Marixa y me gustó. Con Georgina está todo bien, es mi amiga”, aclaró, buscando bajar cualquier lectura de conflicto con Georgina Barbarossa.

Sobre su agenda en el canal, fue tajante y clara respecto a la competencia de pastelería más famosa del país: “Yo voy a hacer Bake Off, está confirmado”. Y sumó precisiones sobre el armado de Cortá por Lozano: “El panel está cerrado: Vicky se va en febrero y pasa a Ariel en su salsa. Marixa es la única incorporación”.

La palabra de Wanda Nara sobre el nuevo rol de Vero Lozano

Del otro lado, Wanda Nara también habló del tema y dejó abierta la puerta al cambio sin dramatizar. En Sálvese Quien Pueda explicó: “Puede ser porque está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y yo no puedo estar en tantos lugares. Así que, si eso llega a suceder, seguramente no pueda hacer Bake Off”. Además, descartó cualquier rispidez con Lozano: “A mí me encanta Vero”.

La conductora remarcó que su contrato contempla MasterChef Celebrity y Bake Off, y se mostró flexible ante la reorganización de la grilla: “A mí me da exactamente lo mismo. Amo los dos formatos y ojalá pueda hacer los dos porque la idea del canal es que eso suceda, si yo tengo tiempo. Hay lugar para todas. No hay tal guerra, no hay problemas. Vero para mí es una hermana”.