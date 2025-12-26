Batacazo: una figura de Telefe se pasa a El Trece y arranca en 2026

Se conoció qué figura deja Telefe.

El armado de La cocina rebelde, el nuevo programa que Jimena Monteverde estrenará en El Trece en 2026, empieza a tomar forma y ya suma nombres que generan ruido en la competencia. En las últimas horas se confirmó que una figura vinculada a Telefe dejará ese canal para integrar el ciclo culinario.

La información fue revelada en Intrusos, donde Adrián Pallares aseguró que Romina Pereiro será parte del equipo que acompañará a Monteverde en su desembarco en la señal del solcito. “Romina Pereiro se va con Jimena Monteverde”, afirmó el conductor, dando por cerrado el pase.

Hasta ahora, el único integrante confirmado del programa era Coco Carreño, histórico ladero de la chef. Con la llegada de Pereiro, el ciclo suma un perfil ligado a la nutrición y la salud, un rol que la especialista ya venía desempeñando en la pantalla de Telefe en los últimos años. Al momento, la nutricionista no se refirió respecto a este gran cambio profesional.

En los últimos años, Romina Pereiro formó parte de Ariel en su salsa, el programa conducido por Ariel Rodríguez Palacios, donde se incorporó en 2022 para aportar contenidos vinculados al bienestar y la alimentación saludable. Si bien su presencia se volvió más esporádica en el último tiempo, su nombre seguía asociado al canal de las pelotas.

Cuándo empezará el nuevo programa de Jimena Monteverde

Mientras tanto, Jimena Monteverde ya comenzó a promocionar su nuevo proyecto tras despedirse de Escuela de Cocina en El Nueve. En los primeros adelantos difundidos por El Trece, la cocinera presentó el concepto de La cocina rebelde, un ciclo que apostará al humor, la creatividad y un tono descontracturado, con estreno previsto para enero de 2026.