El desgarrador llanto de Jimena Monteverde en su despedida de El Nueve

Jimena Monteverde se quebró en vivo.

El cierre de año trajo un momento cargado de emoción en la pantalla de El Nueve. Jimena Monteverde protagonizó una despedida inesperadamente intensa al frente de Escuela de Cocina, el programa que condujo durante varias temporadas y que no continuará en la grilla en 2026 debido a su pase a El Trece.

Lejos de un cierre frío o protocolar, la cocinera eligió terminar su último programa con todo el equipo frente a cámara. Allí se escucharon palabras de agradecimiento que marcaron el clima del momento: “Muchas gracias Jimena, una gran líder de equipo que lo diste todo. Pusimos este programa al aire dándolo todo. Gracias y éxitos en lo que viene”.

Visiblemente conmovida, Monteverde intentó responder y destacó la libertad que tuvo durante su paso por el canal. “Gracias a todo el equipo y al canal que nos bancaron en todas las locuras que quisimos hacer. Me dieron libertad, es un gran canal…”, alcanzó a decir antes de quebrarse y no poder seguir hablando.

Jimena Monteverde se despidió de Canal Nueve

Ya sobre el final, Monteverde buscó bajar la intensidad y llevar tranquilidad tanto al equipo como al público. “Gracias a Dios es un crecimiento para nosotros, nos quedamos todos con trabajo, que es lo importante. Esto estaba todo bien. Dios quiera que nos vaya bien. Gracias al canal, gracias a Kuarzo y gracias a la gente que nos acompañó todas las tardes”, afirmó. Y cerró con un anuncio personal: “La Escuela sigue, yo me despido por estos días. Voy a tener un nietito y quiero dedicarme un poco a mi familia”.

Desde enero, Jimena Monteverde debutará en El Trece con un nuevo programa de cocina. Según adelantó Juan Etchegoyen, el ciclo se llamará La Cocina Rebelde, se emitirá de 14.45 a 16.15 y contará con gran parte del equipo que la acompañó en El Nueve.