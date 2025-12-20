Estrella de El Nueve se despidió y ya tiene todo arreglado para seguir en El Trece

Estrella de Canal 9 se va a El Trece.

Jimena Monteverde cerró una etapa importante de su carrera televisiva y ya tiene definido su próximo destino. La cocinera se despidió de Escuela de Cocina (El Nueve) en una emotiva emisión y confirmó, de hecho, su continuidad laboral en la pantalla de El Trece, donde desembarcará a partir del verano con un nuevo proyecto.

Su despedida de El Nueve

El viernes 19 de diciembre fue su último programa al frente del ciclo gastronómico. Sobre el final de la emisión, Monteverde hizo pasar frente a cámara a todo el equipo y se vivió un momento cargado de emoción. “Muchas gracias Jimena, una gran líder de equipo que lo diste todo. Pusimos este programa al aire dándolo todo. Gracias y éxitos en lo que viene”, le dedicaron desde la producción.

Visiblemente conmovida y entre lágrimas, la conductora agradeció al canal y a su equipo de trabajo. “Gracias a todo el equipo y al canal que nos bancaron en todas las locuras que quisimos hacer. Me dieron libertad, es un gran canal…”, alcanzó a decir antes de quebrarse. Una de sus productoras tomó la palabra y destacó el clima humano del programa: “Hace años soy productora de televisión, pero lo que disfruté con esta gente y lo que me reí fue espectacular. Sos una persona muy generosa con todos. Amamos trabajar con vos”.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Jimena se dirigió a Coco Carreño, su mano derecha y compañero inseparable, quien la acompañará también en esta nueva etapa. “Coquito de mi vida, sabés que sos mi hermano de la vida. Si vamos para arriba, vamos juntos…”, expresó. Con la voz quebrada, Carreño respondió: “La vida es compartir lo bueno y lo malo. Curiosamente, la gente cree que nosotros les dimos algo y ellos nos dieron a nosotros”.

Antes de cerrar, Monteverde dejó un mensaje optimista sobre lo que viene. “Gracias a Dios es un crecimiento para nosotros. Nos quedamos todos con trabajo, que es lo importante. A veces uno disfruta estas cosas porque estaba todo bien. Ojalá nos vaya bien. Gracias a todos por estar ahí todas las tardes”, dijo. Además, explicó que en el corto plazo se tomará un respiro: “La Escuela sigue, yo me despido por estos días. Voy a tener un nietito y voy a dedicarme un poco a mi familia”.

¿Qué programa tendrá Jimena Monteverde en El Trece?

Mientras se despedía de El Nueve, ya estaba en marcha su llegada a El Trece. Coco Carreño confirmó que ambos formarán parte de la nueva programación del canal, tras el final de Tarde o Temprano, el ciclo de María Belén Ludueña.

En diálogo con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), el cocinero adelantó detalles del proyecto. “La que está más en conversaciones con todos es Jimena. Yo calculo que la semana que viene entraré en tratativas con Kuarzo, que es la empresa que lo va a producir”, explicó.

Carreño reconoció el desafío del cambio de pantalla. “En El Nueve estamos muy cómodos y con mucha libertad. El Trece es una pantalla caliente, habrá que ajustar contenidos sin perder la esencia”, señaló. También reveló que la idea es llegar como dupla y sumar a varios integrantes de Escuela de Cocina al nuevo ciclo.

Así, Jimena Monteverde se despide de El Nueve con gratitud y emoción, pero sin incertidumbre: su futuro ya está encaminado en El Trece, donde buscará dar un nuevo salto en su carrera televisiva.